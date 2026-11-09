"Les VC ne pensent qu'à ça !" : les fondateurs de start-up obligés de prouver que l'IA ne les remplacera pas pour lever des fonds

Certains modèles économiques inquiètent les investisseurs, qui s'interrogent sur leur pérennité face aux progrès de l'intelligence artificielle.

A l'approche de 2027 et des débats qui s'annoncent, le spectre du "grand remplacement" refait surface. Mais pas celui auquel vous pensez. Dans la French tech, la crainte est ailleurs : voir l'intelligence artificielle rendre obsolètes des modèles économiques entiers. Pour lever des fonds, les fondateurs de start-up sont désormais sommés de convaincre les investisseurs que leur business résistera aux progrès fulgurants de l'IA.

Alexandre Fitussi, fondateur de Beanstock, une plateforme qui facilite l'investissement immobilier, a dû se plier à cet exercice de persuasion. "C'est impossible d'échapper aux questions sur l'intelligence artificielle", témoigne-t-il. "Les investisseurs en sont presque obsédés. Ils ne pensent qu'à ça, au point que le business plan est devenu annexe par rapport aux incertitudes liées à l'intelligence artificielle. Il faut montrer qu'on est capable d'y résister et que notre business ne va pas se faire remplacer."

"Le business plan est devenu annexe"

De l'autre côté de la table, les investisseurs partagent-ils ce constat ? Le business plan est-il vraiment devenu "annexe" face à la menace de l'IA ? "Le go-to-market et la relation client restent essentiels", nuance Corentin Orsini, fondateur de Super Capital et de Cercle Privé. "Oui, les barrières à l'entrée se sont abaissées : ce qui nécessitait auparavant une semaine de développement peut désormais être réalisé en une heure. Mais il faut toujours savoir conquérir des clients."

Notre expert reconnaît toutefois avoir déjà "refusé d'investir dans des boîtes" par crainte de voir leur activité un jour remplacée par l'IA. Mais comment les fondateurs peuvent-ils rassurer les investisseurs sur la capacité de leur start-up à résister à cette menace ? "Honnêtement, personne n'est à l'abri. Toutes les entreprises peuvent voir leur modèle remis en question. Mais celles qui ne proposent qu'une seule fonctionnalité sont les moins attractives à nos yeux. Du jour au lendemain, celle-ci peut être remplacée par une simple ligne de code", prévient Corentin Orsini.

Autre signal d'alerte : une masse salariale trop importante consacrée aux tâches administratives et de gestion. "On se dit qu'un nouvel entrant sur le même marché pourrait se passer d'une grande partie de ces effectifs et gagner ainsi en compétitivité." Enfin, l'investisseur met en garde les entreprises réticentes à adopter l'IA : "Refuser de l'intégrer envoie un très mauvais signal. Utiliser l'IA pour faire évoluer son produit, c'est le minimum syndical."

Les SaaS très verticalisés protégés

A l'inverse, certaines start-up semblent conserver les faveurs des investisseurs, aussi spectaculaires soient les progrès de l'IA. "Les SaaS BtoB très spécialisés, positionnés sur des marchés de niche encore peu pénétrés par l'intelligence artificielle, restent des investissements intéressants", souligne Corentin Orsini.

Les entreprises aux activités plus concrètes, ancrées sur le terrain, tirent également leur épingle du jeu. "Aujourd'hui, il y a les investisseurs qui misent tout sur l'IA et ceux qui préfèrent financer des activités plus traditionnelles, moins exposées à ses bouleversements. Les start-up positionnées sur ces secteurs continuent donc d'attirer des capitaux." A contrario, ce sont surtout les logiciels généralistes qui pâtissent de cette polarisation. "Ces entreprises constituent une sorte de ventre mou, de plus en plus menacé par l'IA. Beaucoup d'entre elles ont désormais peu de raisons d'être", conclut Corentin Orsini.