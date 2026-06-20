Vinted, Leboncoin : avant d'acheter un maillot des Bleus, regardez ces détails pour voir s'ils sont vrais

Des dizaines d'indices permettent de distinguer un maillot authentique d'une contrefaçon. À condition de prendre quelques minutes pour les vérifier.

Alors que la Coupe du monde bat son plein, en coulisses se joue un match qui n'est diffusé sur aucune chaîne de télévision. D'un côté, les douanes françaises ; de l'autre, des milliers de faussaires dont les ateliers tournent à plein régime. Car à chaque grand événement sportif, la demande de produits contrefaits explose, à commencer par les maillots de football.

Il y a deux ans, les autorités espagnoles ont ainsi saisi 11 tonnes de faux maillots destinés à être vendus à l'approche de la finale de la Ligue des champions et de l'Euro 2024. Fin mai dernier, la douane française annonçait à son tour avoir intercepté près de 2 300 maillots contrefaits de la Coupe du monde 2026 en seulement cinq jours.

Si une partie des maillots est saisie par les douanes, le reste parvient jusqu'aux consommateurs, que ce soit après un achat en ligne ou sur les étals de certains vendeurs. Mais comment éviter de se faire piéger ? Quels indices permettent de distinguer un maillot authentique d'une contrefaçon ?

Pour commencer, sur Vinted, Leboncoin, eBay ou toute autre plateforme de vente en ligne, les premières vérifications à effectuer ne consistent pas à scruter les photos du maillot dans les moindres détails. Commencez plutôt par examiner le profil du vendeur : le compte a-t-il été créé récemment ? Propose-t-il de nombreux exemplaires identiques du même produit ? Ces indices peuvent constituer un premier signal d'alerte.

Ensuite, intéressez-vous au prix. "En ligne ou en boutique, méfiez-vous d'un prix anormalement bas, car seules les "filières parallèles" sont en mesure de proposer des articles à ces conditions tarifaires", rappellent les douanes françaises. Précisons qu'un prix suspect n'est pas nécessairement un prix dérisoire. Certains vendeurs de contrefaçons se contentent d'afficher des tarifs légèrement inférieurs à ceux du marché. L'écart peut parfois n'être que de quelques euros.

Pour s'en assurer, comparez le prix affiché avec celui pratiqué par d'autres vendeurs ou sur les sites officiels des équipementiers. Si l'offre semble sortir de la norme, demandez-vous comment le vendeur peut proposer un tel tarif alors que tous les autres affichent des prix plus élevés.

Avant de passer aux vérifications suivantes, n'hésitez pas à demander au vendeur une preuve d'achat du maillot. Ensuite, il est temps d'examiner les photos de l'annonce. La première étape consiste à les comparer avec celles du produit officiel, idéalement des photos issues de la boutique de la marque ou d'un distributeur reconnu.

Cela peut paraître évident, mais de nombreux collectionneurs et spécialistes des maillots recommandent de vérifier minutieusement l'emplacement des logos, les coutures, la forme du col, les poignets ou encore les motifs. L'objectif est simple : traquer la moindre incohérence entre le produit proposé et le modèle authentique.

Dernière étape avant d'aller plus loin : demander une photo de l'étiquette comportant le code produit. Il s'agit du numéro d'identification commercial attribué par le fabricant à chaque référence. Sa présentation varie selon les marques. Chez Nike, équipementier de l'équipe de France, ce code figure généralement sur une petite étiquette située à proximité des étiquettes de lavage, selon le spécialiste du sujet Kitcode.

Une fois ce numéro obtenu, vérifiez qu'il existe réellement, en le recherchant dans Google, et qu'il correspond bien au maillot que vous envisagez d'acheter. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour démasquer une contrefaçon.

Si, après toutes ces vérifications, le maillot ne vous semble pas suspect, il est alors temps de passer commande. Mais une fois le produit reçu, une dernière série de contrôles s'impose.

Examinez à nouveau le code produit et les étiquettes. Vérifiez la qualité de l'impression, la présence éventuelle de fautes d'orthographe ou de syntaxe. "Alertez-vous en cas de traductions absentes, approximatives, incompréhensibles ou farfelues. Assurez-vous également de l'apposition des logos attestant du respect des normes européennes (type CE) et/ou nationales (type NF)", recommandent les douanes françaises.

Les douaniers s'intéressent également à la qualité de fabrication du produit. Retournez le maillot et observez attentivement les coutures. Des finitions grossières, des fils qui dépassent ou des assemblages irréguliers peuvent trahir une contrefaçon. Les grands équipementiers appliquent en effet des standards de fabrication particulièrement élevés sur leurs produits officiels.

Si plusieurs de ces indices sont réunis, mieux vaut renvoyer ce maillot avant qu'il ne reste au fond de votre armoire. Car en France, la détention d'un produit contrefait est interdite et peut être sanctionnée, même si l'acheteur l'a acquis de bonne foi.