1 200 euros d'aide pour des milliers de Français - une simple démarche en ligne suffit

Chaque année, plus de 150 000 personnes profitent de cette aide allant de dix à cent euros par mois.

La rentrée approche et avec elle, des centaines de milliers de Français s'apprêtent à faire leurs premiers pas dans le monde de l'entreprise. Chaque année, près d'un million de jeunes deviennent alternant, partageant leur temps entre l'école et l'entreprise.

Ce modèle d'apprentissage séduit - huit alternants sur dix le recommandent - mais, malgré cet engouement, la rémunération reste parfois modeste. En moyenne, un alternant perçoit un salaire qui varie entre 27 % et 78 % du SMIC, en fonction de son âge et de son niveau d'études. Cette rémunération peut être insuffisante pour couvrir l'ensemble des dépenses, notamment celles liées au logement. C'est là qu'intervient Action Logement, un acteur majeur de l'habitat social en France, qui propose une allocation précieuse pour alléger les factures.

Pour soutenir les alternants, Action Logement met à leur disposition une aide pouvant atteindre cent euros par mois, soit 1 200 euros par an. L'un des aspects les plus intéressants de cette mesure est qu'elle est cumulable avec d'autres aides au logement, comme l'aide personnalisée au logement (APL).

D'ailleurs, le montant de l'allocation est calculé en fonction du montant des autres aides perçues. Pour un loyer de 350 euros par exemple, si l'alternant perçoit déjà 220 euros d'aides au logement, l'allocation versée sera de 100 euros. Mais, s'il perçoit 340 euros d'aides, l'alternant touchera 10 euros par mois de la part d'Action Logement.

Pour en bénéficier, il est nécessaire de se rendre sur le site d'Action Logement et d'effectuer les démarches nécessaires pour demander l'aide MOBILI-JEUNE. L'accès à celle-ci est conditionné par plusieurs critères, notamment être locataire âgé de moins de 30 ans, être en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans une entreprise du secteur privé non agricole et percevoir un salaire inférieur ou égal à 80 % du SMIC. A noter que les alternants dans le secteur agricole peuvent toucher une aide équivalente : AGRI-MOBILI-JEUNE qui permet de toucher jusqu'à 300 euros par mois.

Les démarches pour recevoir l'aide MOBILI-JEUNE sont relativement simples mais nécessitent une attention particulière. Il faut notamment compléter un formulaire qui requiert plusieurs documents et informations, notamment le type de contrat d'alternance, le montant du loyer, ainsi que les aides au logement déjà perçues.

Une fois le formulaire rempli et les documents envoyés, le dossier sera examiné par les services d'Action Logement. Si la demande est acceptée, l'alternant commencera à percevoir l'aide mensuelle, versée directement sur son compte bancaire. Il faudra simplement envoyer chaque mois son bulletin de salaire ainsi que la quittance de loyer. Cette aide est renouvelable chaque année, tant que les conditions d'éligibilité sont respectées.