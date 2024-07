Eteindre sa box Internet pour les vacances n'a que des avantages, et pas seulement financiers

Avec l'arrivée de l'été, de nombreux Français s'apprêtent à partir en vacances. Mais avant de quitter votre domicile, pensez à débrancher votre box Internet.

Les vacances d'été approchent à grands pas et les Français s'apprêtent à partir aux quatre coins de l'Hexagone ou à l'étranger pour profiter d'un repos bien mérité. Mais avant de boucler définitivement ses valises et de fermer la porte à double tour, il est une petite chose à laquelle on ne pense pas toujours et qui a pourtant son importance : débrancher sa box Internet.

En effet, la plupart des foyers français sont aujourd'hui équipés d'un boîtier fourni par leur fournisseur d'accès pour se connecter au web, que ce soit pour travailler, communiquer avec ses proches ou se divertir. Mais rares sont ceux qui pensent à couper l'alimentation de ce précieux sésame avant de partir en congés.

Pourtant, couper l'alimentation de sa box présente de nombreux avantages quand on part plusieurs jours ou semaines. Premièrement, cela permet de réduire sa facture d'électricité. Même en mode veille, le boîtier continue de consommer un peu d'énergie. Sur une longue période, ces petits watts mis bout à bout peuvent représenter quelques euros sur votre facture. Alors pourquoi gaspiller de l'électricité inutilement ?

Deuxièmement, débrancher sa box est une mesure de précaution pour la protéger. En effet, la période estivale est souvent propice aux orages violents. En cas de foudre ou de surtension sur le réseau électrique, laisser sa box branchée fait courir le risque de l'endommager sérieusement, voire de la rendre définitivement inutilisable. Mieux vaut donc la mettre à l'abri en la déconnectant du secteur.

Troisièmement, couper sa box Internet est aussi un bon réflexe pour limiter les risques de piratage informatique. Les hackers sont friands des connexions laissées ouvertes sur de longues durées sans surveillance. Ils peuvent ainsi plus facilement s'introduire sur votre réseau et dérober vos données personnelles, sans que vous ne vous en rendiez compte avant votre retour. En débranchant votre box, vous leur fermez cette porte d'entrée.

Il existe cependant quelques exceptions où il est préférable de laisser sa box allumée pendant son absence. C'est le cas si vous avez mis en place un système de vidéosurveillance connecté qui nécessite un accès permanent à Internet pour fonctionner et vous permettre de garder un œil sur votre logement à distance. De même, si vous stockez des données sur un serveur NAS relié à votre box, mieux vaut la laisser branchée pour maintenir l'accès à vos fichiers.

Mais dans la majorité des cas, et surtout si vous avez opté pour une installation domotique entièrement autonome pilotée par réseau mobile, il est fortement recommandé de débrancher sa box avant de partir en vacances. Ce petit geste responsable vous permettra de faire des économies, de protéger votre installation et vos données, et de partir l'esprit léger. Alors à vos multiprises et bonnes vacances !