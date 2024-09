We love Speed : l'événement de la webperf se tiendra le 17 septembre à Nantes

A l'occasion de cette nouvelle édition, plusieurs sujets sont mis à l'honneur, du rôle du navigateur dans le chargement des pages web jusqu'au débogage des performances en passant par les dernières bonnes pratiques en matière de webperf.

Le prochaine édition de We Love Speed est organisée le 17 septembre à Nantes. Cette année le programme est particulièrement riche. Seront notamment abordés la manière d'optimiser le temps de chargement des navigateurs, mais aussi l'impact de la webperf sur le taux de conversion. Des retours d'expérience seront également présentés dans différents domaines. La nouvelle mesure de Google, baptisée Interaction to Next Paint (INP), qui évalue la réactivité d'un site face aux interactions des utilisateurs, sera notamment abordée.

Une présentation sera proposée par ailleurs pour se mettre à jour sur les méthodes et outils disponibles en vue d'évaluer l'impact environnemental des sites web de contenus. Un conférence portera aussi sur l'utilisation des Chrome DevTools pour résoudre les problèmes de performances des sites web. Le monitoring de la webperf et les indicateurs clés de résultats seront également détaillés. Enfin, la capacité de la librairie HTMX sera passée au crible en matière de performance côté serveur.

Pour cette édition 2024, We Love Speed attend 160 participants, incluant décideurs, développeurs et experts en performance web. L'événement vise un public varié, du chief digital officers jusquaux experts en e-commerce et marketing en passant par les responsables et directeurs SEO. Avec à la clés des conférences adaptées à tous ces profils. Ce sera évidemment aussi l'occasion d'échanger avec ses pairs en vue d'élargir son réseau.

Plus d'information sur le site de We Love Speed