Le site #Jeveuxaider paré pour accueillir 600 bénévoles par seconde

Conçu pour accueillir associations et bénévoles prêts à se mobiliser face à l'épidémie, le site de la Réserve Civique a été montée en deux jours et demi.

Annoncé par Gabriel Attal, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, au journal télévisé de France 2 le dimanche 22 mars, le site web de la Réserve Civique a été redéployé pour mobiliser les forces du pays prêtes à s'engager bénévolement pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Les associations et structures publiques peuvent y proposer des missions et les citoyens se porter volontaires pour s'y impliquer. Monté en deux jours et demi, le site, mis en ligne le 20 mars, a été dimensionné pour accueillir jusqu'à 600 connexions par secondes, soit plus 2 millions d'inscriptions par heure.

Sous le capot, Jeveuxaider.gouv.fr repose sur la plateforme cloud (PaaS) du français Scalingo. Elle-même adossée à l'infrastructure (IaaS) de 3DS Outscale, le cloud de Dassault Systèmes. "Le site a été déployé sur notre IaaS souverain consacré au secteur public français et qui a été certifié SecNumCloud par l'Agence national de la sécurité des systèmes d'information", indique David Chassan, directeur de la communication chez 3DS Outscale.

"Si le président de la République évoque le site lors d'une prochaine intervention télévisée et que le plafond maximal d'audience est dépassé, nous avons prévu la possibilité de basculer en temps réel en mode dégradé"

Pour s'adapter à son nouvel objectif, le site a été redéveloppé à partir du code du service historique de la Réserve Civique créé initialement par l'Etat pour proposer aux citoyens des missions d'intérêt général. "Nous avons réalisé des préconisations aux équipes de la Recherche Civique pour optimiser le code source en vue de répondre à l'objectif d'audience fixé", explique Yann Klis, co-fondateur de Scalingo.L'enjeu ? Encaisser les pics de trafic consécutifs aux interventions télévisées du gouvernement sur le nouveau dispositif. "Suite à l'annonce faite par Gabriel Attal au sur France 2, le site a connu un premier pic. Mais il a très bien tenu, grâce notamment à l'élasticité de notre PaaS", se félicite Yann Klis. En charge du déploiement, Scalingo a mis en œuvre une équipe de cinq personnes dédiée au projet. En amont, elle a effectué des tests de charge en simulant les deux principaux parcours proposés : soumettre une mission et se porter volontaire. En aval, elle fait appel au réseau américain de diffusion de contenu Cloudflare pour optimiser les temps d'accès. Une solution retenue car elle permet de bloquer les connexions depuis certaines régions. "Ce qui était nécessaire pour des raisons de sécurité notamment pour l'Europe de l'Est et l'Asie", précise Yann Klis.

Tous les scénarios de montée en charge sont anticipés. "Si le président de la République évoque le site lors d'une prochaine intervention télévisée et que le plafond maximal d'audience est dépassé, nous avons prévu la possibilité de basculer en temps réel en mode dégradé sur certaines fonctionnalités non-critiques pour que les associations et les volontaires puissent continuer de s'inscrire", détaille Yann Klis. Par exemple, les messages d'activation de comptes utilisateurs ne seront pas envoyés immédiatement et l'affichage des missions disponibles légèrement retardé. L'idée étant de passer dans un mode asynchrone pour permettre à l'infrastructure d'encaisser le choc.

Fonctionnalité phare de la plateforme, le moteur de recherche permettant de dénicher des missions adaptées à ses compétences repose sur la technologie de search d'Algolia, un start-up américaine créée par deux Français. Autre brique, la messagerie française Sendinblue est utilisée pour valider les comptes ou informer les volontaires qu'une mission leur a été assignée.

Pour ce projet pas comme les autres, Scalingo a offert gracieusement les ressources humaines et techniques consacrées au déploiement du site. "De notre côté, nous mettons gratuitement à disposition les capacités cloud nécessaires", ajoute David Chassan chez 3DS Outscale. Des gestes de solidarité que l'on ne peut que saluer.