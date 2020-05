Sopra Steria lance son cloud dans la fusée OVH

L'ESN française s'équipe d'un PaaS basé sur l'infrastructure d'OVHCloud. Objectif : compléter son offre de conseil d'une plateforme souveraine pour mieux accompagner ses grands clients.

Sopra Steria ajoute une nouvelle corde à son arc. L'entreprise de services du numérique (ESN) se dote d'un cloud. Reposant sur l'infrastructure d'OVH, il a pour vocation de répondre aux enjeux de l'administration publique et des grandes entreprises françaises en matière de souveraineté numérique. "Cette initiative est le fruit d'un partenariat avec OVHCloud qui a débuté bien avant l'épidémie de Covid-19 (et les questions de souveraineté qu'elle a posées, ndlr)", précise Cyril Malargé, directeur du pôle France de Sopra Steria. "Elle s'inscrit dans la stratégie end-to-end de Sopra Steria qui recouvre le conseil métier, technologique et digital, jusqu'à l'intégration de système et l'infrastructure."

L'ESN française qualifie cette offre de "PaaS de confiance". "Notre plateforme se veut à la fois sécurisée, localisée, et capable de répondre aux besoins en matière de transformation numérique et de déploiement accéléré d'applications digitales. Tout en apportant l'agilité et la scalabilité que cela implique", détaille Cyril Malargé. Les premières briques proposées ? Des services d'infrastructure prêts à l'emploi, en matière de serveur de calcul, de stockage, de gestion de bases de données. Mais aussi un service Kubernetes managé visant à donner une dimension DevOps au nouvel ensemble. Le tout reposant sur le cloud public d'OVH, à base d'OpenStack.

Des services cloud business

En parallèle, Sopra Steria s'adosse également à l'infrastructure bare metal d'OVH pour "certains sets applicatifs avec de forts besoins en performance". Elle peut aussi faire appel à l'offre Private Cloud de l'entreprise de Roubaix pour déployer des environnements cloud dédiés à des clients particuliers.

"Les premières demandes proviennent d'acteurs publics, de collectivités locales, d'acteurs du secteur social, mais aussi de grands groupes, de niveau SBF 120, du retail et de l'industrie"

"Sopra Steria a recours à nos propres services de PaaS dans certains cas, et dans d'autres développe elle-même", indique Michel Paulin, directeur général d'OVH. A terme, l'ESN entend proposer un catalogue de composants applicatifs packagés avec une coloration métier. "Nous avons déjà commencé à avancer avec la création d'un toolkit de déploiement de chatbots", souligne le directeur du pôle France de Sopra Steria. "Sur cette base, la finalité est de faire du sur-mesure en fonction des besoins du client." Pour développer ces nouveaux services cloud, le groupe parisien compte aujourd'hui 15 ingénieurs et consultants formés et certifiés par OVH. "Notre objectif est de passer à un effectif de 50 d'ici septembre prochain", confie Cyril Malargé.

L'ESN devrait rapidement pouvoir bénéficier du cloud de confiance déployé en ce moment par OVH. Embarquant les offres Public Cloud, Private Cloud et bare metal de ce dernier, il sera réparti sur trois data centers dédiés, basés en France, et créés spécialement par OVH. "Le premier est disponible depuis avril. Le deuxième le sera d'ici l'été. Quant au troisième, il sera déployé en 2021", détaille Michel Paulin. En cours de certification SecnumCloud par l'ANSSI, la nouvelle infrastructure est construite selon les normes industrielles d'OVH, à partir de serveurs et d'équipements assemblés dans son usine de Croix dans le Nord. "Ce qui nous permet de garantir une traçabilité et une auditabilité de tous nos équipements. Cela se traduit en parallèle par une meilleure maîtrise en matière économique, de supply chain, mais aussi par une capacité à répondre rapidement et finement à d'éventuels besoins spécifiques en matière hardware", poursuit Michel Paulin. Des arguments auxquels Sopra Steria n'est évidemment pas insensibles.

Nouvelle étape dans la stratégie d'écosystème d'OVH

Le cloud de confiance d'OVH s'inscrit dans la nouvelle stratégie d'écosystème du groupe lancée fin 2019 (lire l'article OVH donne le coup d'envoi d'une stratégie d'écosystème). Objectif de l'entreprise : embarquer entre 50 et 100 applications tiers sur son infrastructure d'ici la fin de l'année. En fédérant ainsi les forces vives du numérique, OVH a pour ambition de construire une alternative européenne crédible aux GAFAM. Dataiku, Saagie, SAP, Systran... La liste des partenaires d'OVH s'allonge. Pour les mettre en avant, l'entreprise d'Octave Klaba a ouvert une place de marché ( OVHcloud Marketplace) et créé un label (Open Trusted Cloud) visant à garantir la fiabilité, l'ouverture, et la réversibilité de ces offres. Le rapprochement avec Sopra Steria, quatrième ESN française forte de 46 000 collaborateurs, marque une nouvelle étape dans cette stratégie.

Comment Sopra Steria envisage-t-elle la suite ? L'ESN a commencé à communiquer sur sa nouvelle offre auprès de certains clients. Suite à ce premier push, elle a recueilli plusieurs demandes. "Elles proviennent d'acteurs publics, de collectivités locales, d'acteurs du secteur social, mais aussi de grands groupes, de niveau SBF 120, du retail et de l'industrie, tous sensibles à notre démarche de cloud de confiance", constate Cyril Malargé. Ces premiers indicateurs commerciaux tendent à venir valider le positionnement choisi.