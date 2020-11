Avec ses nouveaux serveurs, OVHCloud défie Amazon dans le calcul intensif

IA, HPC, base de données en mémoire... Le groupe français annonce la sortie pour la fin de l'année de deux nouvelles gammes d'instances bare metal visant à répondre aux cas d'usage les plus exigeants.

OVHCloud entend passer à la vitesse supérieure dans le calcul intensif. L'enjeu ? Répondre aux besoins les plus exigeants en matière de traitement : high performance computing (HPC), intelligence artificielle (IA), mais aussi hyper converged infrastructure (HCI) ou encore virtual desktop infrastructure (VDI). Pour faciliter ces cas d'usage, le groupe d'Octave Klaba prévoit de commercialiser d'ici la fin de l'année deux nouvelles gammes de serveurs physiques (ou bare metal). Rappelons qu'OVHCloud conçoit et assemble lui-même ses machines. Baptisée Scale, la première est notamment taillée pour les bases de données exécutées en mémoire. En clair, elle cible le big data en temps réel. La seconde, appelée Hight-Grade, est conçue pour les applications critiques, le calcul distribué et plus globalement les transactions ultra rapides. Avec ces offres, OVHCloud entend démontrer sa force d'innovation, notamment face au leader Amazon Web Services (AWS).

C'est au sein de la gamme Scale que l'on retrouve le serveur de calcul le plus puissant en préparation. Sa mémoire vive s'élève à pas moins de 1,5 Tb. Sur ce plan, OVHCloud surpasse de loin l'instance bare metal la plus musclée d'AWS (EC2 i3en.metal) qui se limite à 768 Gio, soit plus exactement 824 Gb. Côté stockage flash (SSD NVMe), la machine virtuelle d'AWS, qui est tarifée 10,848 dollars de l'heure, offre une capacité de 8 x 7 500 Go là où les configurations Scale ne dépassent pas, elles, les 2 x 1 920 Go. Pour voir OVHCloud dépasser l'Américain sur ce terrain, il suffit de se tourner vers ses flavors Hight-Grade qui se hissent à 3 840 Gb x 24 dès leur version standard

A la différence des instances bare metal d'Amazon (dotées comme leurs consœurs EC2 du système AWS Nitro), les serveurs Scale et Hight-Grade d'OVHCloud ne sont évidemment pas dénués de couche de virtualisation susceptible de grever les performances de la machine.

48 CPU vs 96 vCPU

Autre différence avec l'offre bare metal d'AWS : les clients ont le choix entre des processeurs Intel ou AMD. Côté Intel, c'est le modèle Dual Xeon Gold qui est proposé avec jusqu'à 48 cœurs et une cadence maximum de 4.10 GHz. Côté AMD, OVHCloud a retenu le Dual Epyc avec des configurations jusqu'à 64 cœurs et des cadences de 3.30 à 3.35 GHz. Au total, l'entreprise de Roubaix parvient à hisser le multitâche à 96 threads. De son côté, i3en.metal s'adosse certes à 96 cœurs, mais ces derniers n'en restent pas moins virtuels. Les vCPU d'Amazon sont motorisés par des processeurs Intel Xeon Scalable de première ou de deuxième génération. Le tout cadencé à 3.1 GHz.

Même si les serveurs d'OVHCloud ne sont pas virtualisés, ils n'en resteront pas moins activables par les clients en un clic, puis disponibles en seulement 2 minutes.

Le stockage également de la partie

La gamme Hight-Grade ne s'arrête pas là. A ses serveurs de calcul s'ajoutent deux catégories de machines optimisées pour le stockage. La première cible les besoins de software-defined storage, avec à la clé des architectures SSD combinant jusqu'à deux disques Sata de 480 Gb chacun et 24 disques NVMe de 15,36 Tb. En s'adossant à ces machines, OVHCloud compte commercialiser en parallèle des clusters pré-paramétrés équipés de la solution hyperconvergée de Nutanix. Second type de systèmes de stockage Hight-Grade en préparation : des flavors taillés pour les grandes capacités. Dans leur configuration la plus puissante, ils embarquent plus de 100 disques HDD de 14 Tb chacun (voir capture ci-dessous). Des solutions difficilement comparables avec les services de stockage d'AWS (Amazon S3, Amazon EBS) dont les architectures sont très différentes.

Les serveurs Scale et Hight-Grade bénéficieront de l'infrastructure réseau de nouvelle génération d'OVHCloud déployée dans ses data centers depuis juin dernier. Chaque machine sera équipée de quatre interfaces réseau d'une capacité de 25 Gb chacune.

A l'image des instances haut de gamme d'AWS, l'i3en.metal est taillée pour gérer une bande passante jusqu'à 100 Gbps via l'adaptateur Elastic Network Adapter du cloud américain.

© OVHCloud

On ne connaît pas encore les tarifs des gammes Scale et Hight-Grade. Ils seront dévoilés au moment de leur sortie prévue, rappelons-le, d'ici la fin de l'année. Seront-ils inférieurs à ceux d'Amazon ? Seule certitude : OVHCloud affiche le plus souvent des prix inférieurs à ceux d'AWS, mais aussi à ceux des clouds de Microsoft et Google.

Reste à savoir quelles seront les annonces réalisées par AWS à l'occasion de son événement annuel qui se tiendra du 30 novembre au 18 décembre 2020. Lors de cette conférence, Amazon pourrait en effet être tenté dévoiler de nouvelles instances bare metal plus robustes.