MCU : Google annonce sa gamme Pigweed en open source

[MICROCONTROLEURS] Le géant du web veut faciliter les projets sur microcontrôleurs, dans la maison connectée ou la robotique.

[Mis à jour le vendredi 20 mars 2020 à 19h05] Ce jeudi 19 mars, Google a présenté Pigweed, une collection de modules de microcontrôleurs open source destinée aux développeurs travaillant sur des appareils embarqués de 32 bits. L'objectif est de leur permettre de concevoir plus rapidement des produits pour l'IoT, principalement dans la maison connectée, la robotique, l'automobile ou les télécommunications. Google avait déposé la marque Pigweed fin janvier 2020. Le développement des modules sous une licence Apache est en cours mais la production n'est pas encore effective. Pour l'heure, aucune date de lancement n'a été communiquée.

Un microcontrôleur (µc, uc, ou encore MCU en anglais) est un circuit intégré et compact, conçu pour régir une opération spécifique et dans un système intégré. Il comprend un processeur, une mémoire et des périphériques d’entrée et de sortie sur une seule puce. Ces circuits sont utilisés dans les véhicules, les robots, les machines industrielles, les appareils médicaux, les émetteurs-récepteurs radio mobiles, les distributeurs automatiques ou encore les appareils ménagers. Trois modèles sont particulièrement recherchés par les entreprises : le STM32, l’Uno et le PIC.

Les MCU STM32 de STMicroelectronics représentent une gamme complète de produits 32 bits qui combinent de hautes performances, une gestion du traitement du signal numérique en temps réel et une faible consommation à basse tension. On retrouve notamment le Cortex-M7F, le Cortex-M4F, le Cortex-M3, Cortex-M0+, ou le Cortex-M0. Ils s’accompagnent d’un vaste choix d’outils et de logiciels, faisant de cette famille de produits la plate-forme reconnue comme d’excellence.

Construite autour de l’ATmega328, cette carte à MCU contient tout ce qui est nécessaire au fonctionnement du microcontrôleur. Elle possède 14 broches d’entrée et de sortie numériques (certaines en MLI et PWM), 6 entrées analogiques, 1 oscillateur à quartz de 16 MHz, 1 connecteur USB et 1 embase ICSP. La carte Uno s’utilise simplement via la liaison à un ordinateur. Elle s’alimente également à l'aide d'un bloc secteur externe, ou avec des piles.

Famille de MCU dérivés du PIC1650, les PIC (Programmable Intelligent Computer, anciennement Peripheral Interface Controller) existent depuis 1976. On estime les ventes, en 2013, à plus de 12 milliards d’unités. Architecture de pointe dans l'univers des conceptions embarquées, les PIC sont surtout utilisés dans les smartphones. On les retrouve également dans les accessoires audio, les périphériques de jeux vidéo et les dispositifs médicaux avancés. L’entreprise propose des outils de développement accessibles, une documentation technique complète et un support post-conception via un réseau mondial de distribution et de ventes, faisant ainsi de ces MCU de véritables références.

"Un MCU sert à effectuer quelques calculs peu compliqués", explique Mike Britchfield, vice-président des ventes chez le fabricant de semi-conducteur Analog Devices. La distinction entre microcontrôleurs et microprocesseurs réside donc dans le fait que les microcontrôleurs sont utilisés pour effectuer une tâche précise dans un appareil que l'on veut connecter, alors que les microprocesseurs sont conçus pour maximiser la puissance de calcul des puces dans un appareil informatique, avec des connexions de bus internes (à la place d’entrées et de sorties directes). Par exemple, les cafetières n’utilisent que des microcontrôleurs, alors que les ordinateurs utilisent des microprocesseurs.