Vous faites partie des retraités les plus pauvres en 2026 si votre pension de retraite est inférieure à ce montant

Le montant moyen d'une pension de retraite s'élève à plus de 1 700 euros bruts par mois. Certaines caisses de retraite versent des montants bien plus élevés aux retraités affiliés.

La France est un pays de retraités. Environ un habitant sur 4 dans le pays est à la retraite. D'après un nouveau rapport publié par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), au 31 décembre 2024, 17,3 millions de personnes percevaient une pension de retraite de droit direct. Rien que cette année là, environ 718 000 anciens salariés, fonctionnaires ou professionnels libéraux ont mis fin à leur carrière pour profiter de leurs vieux jours.

Cependant, afin de savourer ce repos bien mérité, encore faut-il que le pouvoir d'achat suive derrière. Toujours selon la DREES, en 2024, les retraités français percevaient en moyenne 1 705 euros bruts par mois de pension de retraite. Un montant qui ne tient pas compte de certains compléments de revenus, comme les pensions de réversion ou les éventuelles majorations de pension pour les parents ayant eu au moins trois enfants. À titre de comparaison, en 2023, un retraité touchait en moyenne une pension de retraite de 1 666 euros bruts mensuels, soit environ 1 541 euros nets après déduction des impôts et des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, CASA).

Mais alors qu'en est-il en 2026 ? Pour le savoir, il faut actualiser les chiffres de la DREES en ajoutant les différentes revalorisations des pensions de retraite intervenues en 2025 et en 2026. Ces deux dernières années, l'ensemble des pensions versées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et les régimes spéciaux ont été augmentées de respectivement 2,2% puis de 0,9%. Ainsi, en 2025, le montant moyen d'une pension de retraite s'élevait à 1 742 euros bruts par mois avant de grimper à 1 757 euros en 2026.

Cette moyenne cache néanmoins des disparités importantes entre les retraités. La DREES indique que "34% des retraités perçoivent une pension de droit direct inférieure ou égale à 1 000 euros bruts par mois". Ce sont les retraités les plus pauvres. De l'autre côté du spectre, 8% des retraités touchent une pension de retraite supérieure à 3 000 euros bruts par mois.

En y regardant de plus près, il s'avère que les montants des pensions varient également selon le régime de retraite auquel les retraités sont affiliés. La DREES a publié un rapport détaillant le montant moyen des pensions versées par chaque caisse de retraite au cours de l'année 2023. En appliquant la revalorisation des pensions de retraite de 5,3% en 2024, de 2,2% en 2025 et de 0,9% en 2026, il est possible de déterminer le montant mensuel moyen de la pension de retraite versée par chaque régime en 2026.

Pour les salariés du privé, il faut additionner le montant de la pension de retraite de base versée par la CNAV, et le montant de la pension de retraite complémentaire versée par l'Agirc-Arrco. Au total, la pension des anciens salariés s'élève à environ 1 370 euros bruts par mois en 2026. Ce montant est nettement inférieur à la moyenne nationale.

Pour la fonction publique d'État, les fonctionnaires perçoivent en moyenne 2 400 euros bruts par mois en 2026 après revalorisation, soit presque le double de ce que touchent les salariés du privé. Les régimes spéciaux (SNCF, RATP, CNIEG, Banque de France, etc) versent une pension de retraite s'élevant en moyenne à 1 940 euros bruts mensuels en 2026. Enfin, pour les professions libérales (médecins, avocats, etc), la pension moyenne atteint 1 450 euros bruts par mois en 2026, après revalorisation.

Pour rappel, ces disparités s'expliquent par le mode de calcul des pensions de retraite qui varient selon les régimes. Pour les fonctionnaires, la pension est calculée sur les six derniers mois de la carrière, période durant laquelle le salaire est généralement le plus élevé. En revanche, pour un salarié du privé, le calcul se base sur les 25 meilleures années de salaire.