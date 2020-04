Zigbee : NodOn devient membre de l'Alliance

Le fabricant français de produits radio pour connecter le logement et les bâtiments prévoit d'intégrer le protocole à l'ensemble de ses produits.

[Mis à jour le 14 avril 2020 à 11h15] Le fabricant français de produits domotiques NodOn a rejoint l'Alliance Zigbee pour développer son écosystème de produits utilisant cette technologie radio. L'entreprise, qui considère le protocole Zigbee comme stratégique, avait annoncé lors du salon IBS en octobre 2019 travailler sur des modules encastrés compatibles en Zigbee. Ces derniers seront mis sur le marché début 2021 et, à termen "l'ensemble de la gamme de produits intégreront le protocole". "La norme 3.0 du protocole permet l'interopérabilité, ce qui a renforcé notre intérêt pour cette technologie", fait savoir Alexis Polegato, CTO de NodOn. "Nous voulons développer des produits consommant peu d'énergie, ainsi que des devices sans batterie, fonctionnant en energy harvesting. Or, les protocoles sont souvent énergivores. Zigbee est celui en domotique qui consomme le moins et nous espérons travailler au sein de l'Alliance sur la manière d'optimiser la consommation", indique-t-il. La gamme de produits conçus par NodOn en Zigbee intégrera ainsi une fonctionnalité de récupération d'énergie. Rejoindre l'Alliance permet également à NodOn de participer au groupe de travail dédié au développement de CHIP, le protocole promu par Google et l'Alliance Zigbee. "CHIP s'appuierait sur le protocole Thread, qui servirait de transport, et sur ce qui est fait avec Zigbee pour la couche applicatif", explique Alexis Polegato. NodOn, dont les équipes sont en télétravail, entend axer ses travaux sur le développement pendant le confinement et l'été afin de pouvoir lancer de nouveaux produits à la rentrée et ainsi encourager la reprise de la demande sur le marché.

Tout comme Thread, Zigbee et Z-Wave sont deux protocoles sans fil utilisés dans la création de réseaux maillés, qui ont l’avantage de consommer très peu d’énergie. Très présents dans la domotique, ils permettent aux appareils connectés de communiquer entre eux sans avoir directement recours au Wi-Fi. La plupart des réseaux utilisant ces protocoles comprennent néanmoins une passerelle qui est, quant à elle, connectée à Internet via le Wi-Fi. Le protocole Zigbee peut connecter en réseau maillé plus de 65 000 périphériques. Comparé à Z-Wave, il a une plus petite portée. Elle peut atteindre les 20 mètres contre au moins 30 mètres pour Z-Wave. Par ailleurs, Zigbee est présent sur la bande des 2,4 GHz en Europe, alors que Z-Wave fonctionne sur la bande des 868 MHz. En ce qui concerne la vitesse de transmission des données, Zigbee offre un meilleur débit : 250 Kbit/s contre un débit maximum de 100 Kbit/s pour Z-Wave.

L'enseigne suédoise a mis sur le marché des produits en lien avec la domotique, notamment une gamme de produits d’éclairage connecté utilisant Zigbee. Cette gamme, dénommée Ikea Tradfri, comprend entre autres des ampoules, des détecteurs de mouvement et panneaux lumineux. Des interrupteurs à distance, sous forme de télécommande, sont aussi proposés afin de permettre à l’utilisateur de contrôler les différents produits, les allumer et les éteindre où qu'il soit, et régler leur luminosité.

Xiaomi offre aussi un large choix d’objets connectés fonctionnant avec Zigbee, à travers la gamme Aqara. Celle-ci est composée d’interrupteurs sans fil, de prises connectées, de capteurs de choc et d’immersion, de détecteurs de mouvements et d’ouverture. Avec Aqara, l’utilisateur possède une passerelle connectée par wi-fi à Internet, qui communique donc avec les différents appareils en réseau via Zigbee.

Philips a mis au point un système d’éclairage intelligent muni d’une passerelle, plaque tournante du système : le pont Hue. Ce sytème, dénommé Philips Hue, permet de connecter entre elles jusqu’à 50 ampoules intelligentes utilisant Zigbee comme protocole. Il peut être composé de détecteurs de mouvement, d’interrupteurs et de plusieurs autres accessoires. Grâce à ce pont Hue, il est possible de contrôler à distance des lumières du réseau avec son smartphone. Le pont Hue permet aussi de contrôler les lumières avec la voix en utilisant HomeKit d’Apple, Alexa d’Amazon et l’assistant Google.

La Zigbee Alliance est une association de plus de 400 entreprises et acteurs impliqués dans le développement de la technologie. Créée en 2002, elle comprend parmi ses membres Huawei, Amazon ou Tuya. Ces derniers travaillent ensemble pour le développement de ressources facilement accessibles à tous et permettant de faciliter l’usage d’appareils connectés, dans la domotique notamment. Ce réseau travaille aussi sur divers programmes de certifications de produits utilisant Zigbee. En août 2019, la Zigbee Alliance a annoncé que plus de 3 000 produits certifiés Zigbee étaient disponibles sur le marché.