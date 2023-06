Apple Vision Pro : découvrez les révélations du WWDC23

Le 5 juin dernier, Apple a présenté son casque de réalité mixte. Fonctionnalités, prix, date de sortie : retrouvez toutes les infos dévoilées lors du WWDC23.

[Mise à jour du 6 juin 2023 à 9h40] "Aujourd'hui marque le commencement d'une nouvelle ère de l'informatique " a annoncé Tom Cook, CEO d'Apple, à la WWDC23 du 5 juin dernier avant de poursuivre : "Comme le Mac nous a introduit à l'informatique personnel, et l'iPhone à l'informatique mobile, Apple Vision Pro nous introduit à l'informatique spatial ". Alors en quoi le nouveau casque VR d'Apple est-il si innovant ? Réponses.

Qu'est-ce que le casque VR d'Apple ?

Le casque d'Apple baptisé Vision Pro n'est pas un simple casque de réalité virtuelle (VR), mais un casque de réalité mixte puisqu'il est aussi conçu pour la réalité augmentée (AR). Cette technologie permet d'intégrer des éléments 3D dans un environnement réel. Elle révolutionne ainsi la façon dont vous consultez vos fichiers multimédias, naviguez sur Internet ou échangez avec vos amis. Une molette située sur le côté du casque, la digital crown, permet de gérer le passage de la VR à l'AR.

© Apple

Quelles sont les caractéristiques de l'Apple Vision Pro ?

Imaginez-vous dans votre salon, mettre vos lunettes et voir se dresser un écran géant à 180 degrés en haute résolution : voici le genre de choses que vous pourrez faire avec le casque Vision Pro d'Apple ! Avec le système d'exploitation VisionOs, les applis remplissent l'espace de l'utilisateur avec un format parfait. Pour regarder un film ou participer à une visioconférence, le casque d'Apple change tout ! La gestion poussée de l'environnement réel est incroyable. Avec la technologie EyeSight, vous pouvez masquer vos yeux à votre entourage, mais si vous êtes en mode réalité virtuelle et que quelqu'un s'approche de vous, elle apparaîtra progressivement et vos yeux se dévoileront pour établir un contact oculaire.

© Apple

La qualité de l'image

Le casque Vision Pro d'Apple est doté d'un système d'affichage ultra-haute résolution et utilise la technologie micro-OLED qui comprend 23 millions de pixels sur deux écrans. Et pour les personnes qui ont des problèmes de vue, Apple a pensé à tout avec la possibilité d'ajouter des inserts optiques de la marque Zeiss pour ne rien perdre de la qualité d'image et du suivi du mouvement des yeux.

L'audio spatial

Si au niveau visuel, le casque Vision Pro d'Apple vous fait profiter d'une expérience immersive, c'est aussi le cas au niveau sonore. En effet, l'audio est spatialisé grâce au système dual driver fixé sur les côtés du casque. Il utilise une technologie appelée Audio Ray Tracing.

Sécurité

Lors de la WWDC23, Apple a insisté sur l'importance du respect de votre vie lors de l'utilisation de son casque de réalité mixte. Il sécurise vos données grâce à l'Optic ID, un système de reconnaissance d'iris. Il servira notamment à déverrouiller une session utilisateur ou à effectuer un paiement, mais cela va plus loin. Si ce casque est capable de s'adapter à votre environnement réel, ce dernier reste confidentiel et inaccessible aux applications.

Autonomie

Concernant la batterie, Apple annonce 2 heures d'autonomie, même si le casque fonctionne aussi sur secteur. Toutefois, le système sans fil est à privilégier pour l'utilisation en mode réalité virtuelle, notamment pour les jeux vidéo où des déplacements peuvent être nécessaires.

Compatibilité

Le casque Vision Pro d'Apple fonctionne avec la souris et le trackpad de la marque si vous souhaitez continuer à les utiliser. De manière générale, il dispose d'une compatibilité avec les autres produits Apple pour faciliter le partage de fichiers. Il vous permettra également d'utiliser l'Apple TV+ et Apple Arcade. Un partenariat mis en place avec Disney réserve encore d'autres surprises.

Quel est le prix du Vision Pro ?

Le prix du Vision Pro est de 3499 dollars soit l'équivalent de 3266 euros. Si depuis sa présentation officielle, le casque Vision Pro d'Apple suscite beaucoup d'engouement sur les réseaux sociaux, il est certain que son prix sera néanmoins un frein à l'achat pour de nombreux foyers. Question prix, on est donc loin des autres casques VR concurrents comme l'Oculus Quest 2 de Meta, au tarif de 399,99 euros.

Développé depuis 2015 et présenté officiellement le 5 juin 2023, le casque de réalité mixte d'Apple devrait être commercialisé début 2024.