NordVPN : le VPN star est à -70%, soit 3,11 euros par mois

NordVPN est un réseau privé virtuel grand public parmi les plus populaires, apprécié par les particuliers comme les pros. Il propose actuellement une promotion à 3,11 euros par mois.

NordVPN est un réseau privé virtuel (VPN). Comme tout VPN, il est conçu pour créer un tunnel de chiffrement visant à protéger la navigation sur le web ou les connexions vers un routeur ou un ordinateur distant. NordVPN met en œuvre un cryptage AES 256 bits, de niveau militaire. Il prend aussi en charge des protocoles complémentaires comme OpenVPN, qui se caractérise par sa licence open source, ou encore IKEv2, célèbre pour robustesse.

Fondé en 2018, NordVPN compte 5 600 serveurs déployés dans 59 pays. Dotés de pare-feux, ils permettent de masquer les identités des utilisateurs en leur allouant de nouvelles adresses internet (IP). Ces machines traitent les flux de navigation en mémoire vive, à la volée, sans les stocker sur un disque. Par conséquent, elles ne peuvent pas être piratées. De quoi permettre une navigation en toute confidentialité, en se protégeant des annonceurs comme des cybercriminels.

Pour couronner le tout, NordVPN est une filiale de Tefinkom & Co qui a installé son siège au Panama. Du coup, ses utilisateurs se dédouanent de toute législation et réglementation liée à Internet. Ils passent entre les mailles des juridictions des Etats, y compris des accords bilatéraux d'échange de données militaires ou pénales. Une solution idéale pour gérer le transit de données métier sensibles.

La tarification de NordVPN est dégressive en fonction de la période d'engagement. Le prix d'entrée s'élève à 15,95 euros par mois pour un abonnement de trois ans, payable en une fois. Actuellement, NordVPN propose ce forfait à 3,11 par mois, soit une promotion de 70%. Un compte peut prendre en charge jusqu'à six appareils : ordinateur, smartphone, tablette, Android TV.

NordVPN propose un test gratuit de son offre pendant 30 jours. Il permet d'être intégralement remboursé à l'issue de la période. L'ensemble des fonctionnalités de la solution sont évidemment disponibles au cours de cette période d'essai.

C'est une possibilité que NordVPN met en avant sur son site. "Pour assurer une navigation sécurisée sur Netflix, vous pouvez vous connecter à n'importe lequel de nos serveurs répertoriés ci-dessous", indique NordVPN avant de dresser la liste des serveurs permettant d'accéder à chacune des déclinaisons de Netflix par pays. NordVPN propose en parallèle un guide équivalent pour se connecter aux différentes déclinaisons d'Amazon Prime par pays.

Evidemment, l'éditeur dément toute volonté d'inciter les internautes à passer outre les législations. "Le service NordVPN n'est pas destiné à être utilisé pour contourner les réglementations en matière de droits d'auteur. NordVPN n'approuve, ni ne soutient l'utilisation du service à de telles fins", précise-t-il sur son site.

Le bouton Quick Connect (en haut à droite) permet de se connecter automatiquement au serveur de VPN considéré le plus performant par les algorithmes de NordVPN en fonction de la localisation de l'utilisateur. © Capture / JDN

Régulièrement, Netflix bloque les accès en provenance des adresses IP de NordVPN. En général très réactif, le fournisseur en crée alors de nouvelles. C'est un jeu du chat et de la souris. Dans l'intervalle, les internautes peuvent se tourner vers d'autres VPN tel ExpressVPN qui, lui aussi, met en avant son service comme moyen d'accéder aux versions de Netflix dans des pays tiers.

Navigation, téléchargement, streaming, jeu vidéo... La performance de NordVPN est au rendez-vous pour les usages digitaux les plus courants, tant professionnels que grand public. Certes, il y a une petite différence de temps latence comparé à une utilisation sans le produit, mais si minime qu'on ne s'en rend pas compte (voir le test réalisé par notre confrère de VPNOverview).

Associer NordVPN à une box permettra de passer en permanence par l'un des serveurs de NordVPN pour se connecter à Internet. Aux yeux de l'extérieur, la connexion sera considérée comme émanent de ce serveur (et son adresse IP associée) et non de la box.

Pour mettre en place cette passerelle, dans le cas d'une Freebox par exemple, il faudra d'abord accéder à l'interface d'administration de la box, via mafreebox.freebox.fr. Ensuite rendez-vous dans les paramètres, puis sélectionner le mode avancé. Une fois un profil utilisateur créé, sélectionnez l'option "IP dynamique", puis sauvegardez. Dans l'onglet "Configuration VPN", cliquez sur "Ajouter une connexion". Vous pourrez alors sélectionner le protocole VPN de votre choix : PPTP ou OpenVPN. Dans le champ "Configuration PPTP" ou "Configuration OpenVPN", vous pourrez saisir les paramètres du VPN. Ces derniers vous seront partagés par votre fournisseur télécoms, à savoir : le nom d'hôte, le nom d'utilisateur, votre mot de passe, votre mode de chiffrement (généralement 128 bits).

La réponse est oui. L'application NordVPN peut sécuriser la connexion à un ou plusieurs serveurs d'entreprise. La solution proposée ? Au lieu de recourir aux adresses IP partagées allouées par défaut, il est recommandé de souscrire pour ce cas d'usage à une IP dédiée. Elle est tarifée par NordVPN 62,30 euros par an. Une fois celle-ci activée, il vous suffit ensuite d'autoriser cette adresse (qui n'appartient qu'à vous et à vous seul) à accéder au serveur. La connexion est ainsi sécurisée.

NordVPN propose des extensions Chrome et Firefox. Utilisables par le biais de tous ses forfaits, elles permettent de bénéficier de l'application pour se connecter à Internet depuis le pays de son choix pour bénéficier des services et contenus locaux. Elles intègrent un dispositif de protection contre les logiciels malveillants. L'extension NordVPN de Chrome permet par ailleurs de désactiver le protocole WebRTC du navigateur de Google, qui peut permettre de révéler votre adresse IP. NordVPN commercialise une IP statique pour 62,30 euros par an. Une offre disponible en France et aux Etats-Unis, notamment.

NordVPN a été décliné sous la forme d'applications pour Android et iOS. © Capture /. JDN

NordVPN se décline sous la forme d'applications mobiles pour Android et iPhone. Une fois le téléchargement et l'installation réalisées, il sera nécessaire d'ouvrir un compte NordVPN ou d'en créer un si ce n'est pas déjà fait. Après s'être identifié, il suffira de presser le bouton Quick Connect pour se connecter à l'un des 5 600 serveurs du réseau sécurisé de NordVPN. Il est possible évidemment de se connecter via un pays spécifique en le sélectionnant dans la liste des 59 pays couverts par le réseau.

NordVPN est disponible aussi bien sur PC que sur Mac. Pour utiliser l'application, il faudra évidemment disposer au préalable d'un compte NordVPN activable sur le site de l'éditeur. Une fois l'application installée, un moteur de recherche apparaissant en haut à gauche de l'interface permettra d'accéder à la liste des serveurs disponibles par pays. Au sein du menu, vous avez la possibilité de choisir plusieurs types de serveur NordVPN :

Un serveur standard pour crypter le trafic Internet et masquer votre adresse IP,

Un double VPN pour doubler le chiffrement des échanges,

Un serveur équipé d'une adresse IP dédiée (propre à l'utilisateur),

Un serveur compatible avec les échanges en peer-to-peer,

Un serveur obfusqué conçu pour passer outre les restrictions relatives à la présence de pare feu dans certains pays.

Une version Linux de NordVPN existe. Elle est assez minimaliste. Dénuée d'interface graphique, elle se présente sous la forme d'une interface en ligne de commande. Elle bénéficie néanmoins de l'ensemble des fonctionnalités du VPN. Offrant le même niveau de chiffrement que les autres éditions de la solution, elle permet de se connecter à l'ensemble des serveurs de NordVPN.

D'origine suédois, OpenVPN est souvent présenté comme une alternative à NordVPN. Lancé en 2014, il prend lui-aussi en charge un chiffrement AES 256bits. Malgré son positionnement open source, son potentiel demeure plus faible que son grand frère. Son réseau se limite à une soixantaine de serveurs répartis dans 12 pays, contre 5 600 serveurs couvrant 59 pays pour NordVPN. Autre différence : il ne supporte qu'un seul protocole réseau (le sien) là où NordVPN en prend en charge plusieurs (PPTP, L2TP, IPSec, ainsi qu'OpenVPN d'ailleurs).

A la différence de NordVPN, OpenVPN dispose d'une gamme de produits ciblant spécifiquement les entreprises. Se déclinant en fonction des configurations et des besoins, ils permettent de sécuriser les connexions à des serveurs sur site ou à des ressources situées sur les principaux cloud (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure et Oracle Cloud).