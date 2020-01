La messagerie collaborative qui a ouvert un bureau à Paris revendique 1 800 apps dans sa galerie et plus de 500 000 extensions applicatives conçues par ses clients.

Slack a passé le cap des 12 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au niveau mondial. Un chiffre en progression de 37% sur un an. Revendiquant 1 800 apps dans sa galerie et plus de 500 000 extensions applicatives conçues en propre par ses clients, Slack compte désormais 600 000 développeurs actifs enregistrés et actifs sur sa plateforme.

Slack a levé 1,6 milliard de dollars depuis sa création en 2009, dont 427 millions de dollars lors de son dernier tour de table en août 2018. A l'occasion de cette opération, la société était valorisé 7,1 milliards de dollars. En juin dernier, le groupe entrait au New York Stock Exchange en cotation directe. Son titre (Work) s'est introduit à 38,5 dollars (50% au dessus du prix de référence). Une performance hissant la valorisation de Slack à 20 milliards de dollars.

'éditeur revendique plus de la moitié des comptes du Cac

40

.

La mise en place

Slack est l'acronyme de Searchable Log of All Conversation and Knowledge - qui peut se traduire par "Accessibilité à toutes les conversations et connaissances". La France est le troisième pays européen où Slack est le plus utilisé après le Royaume-Uni et l'Allemagne. De ces trois pays, il s'agirait de celui qui enregistre, et de loin, la croissance la plus forte. Lparmi ses clients.

Dès l'inscription, Slack demande au nouvel utilisateur de créer un groupe de travail auquel il attribue une URL : journaldunet.slack.com par exemple. Il est ensuite demandé si on veut restreindre les adresses des futurs membres à un nom de domaine précis, comme journaldunet.com.

Si besoin, Slack donne la possibilité de localiser les données utilisateurs en France, via une région cloud basée dans l'Hexagone. Elle repose sur le cloud d'AWS, sur lequel Slack adosse son application. Elle bénéficie de l'infrastructure locale d'Amazon installée en région Ile-de-France sur trois zones de disponibilité. Toute information transitant par l'outil de team messaging peut bénéficier de ce stockage local : messages, commentaires, fichiers échangés dans Slack, y compris ceux provenant d'une application ou un bot tiers. La mise en œuvre du service nécessite de contacter les équipes de l'éditeur.

Une version gratuite

Slack va ensuite envoyer des invitations à l'ensemble des adresses e-mail que le créateur du groupe de travail va lui soumettre. Reste à choisir, enfin, son nom de connexion, et un mot de passe. Puis, le groupe de travail est pleinement opérationnel.

Une offre Enterprise

L'outil reste gratuit dans certaines limites et ne requiert pas de numéro de carte bancaire pour démarrer. Ce dossier propose, en neuf grandes étapes, un tour d'horizon des principales fonctionnalités de Slack, pour démarrer rapidement. Dans sa version d'entreprise (Slack Enterprise Grid) lancée début 2017, Slack permet de créer un volume illimité d'espaces de travail (ou comptes) et de les administrer de manière centralisée (lire l'article : Avec Enterprise Grid, Slack lance sa version pour les grandes entreprises).

Une évolution permanente

Proposant des apps pour Android, iOS et Windows (mais aussi pour Linux et Windows Phone en bêta), Slack n'a cessé de s'enrichir de nouvelles fonctionnalités. La solution permet désormais :

Une concurrence qui s'affûte

Microsoft a lancé début 2017 une alternative à Slack, à travers une solution de collaboration temps réel intégrée à Office 365 : Microsoft Teams. Du côté de G Suite (ex-Google Apps), Google commercialise Hangouts Chat, une déclinaison de sa messagerie instantanée Hangouts taillée pour le travail en équipe. Le groupe de Mountain View a également signé un partenariat d'intégration avec Slack. Son objectif : combiner en profondeur Slack à la suite bureautique G Suite. Ce rapprochement pourrait bien ressembler à une alliance visant à répondre à la combinaison Microsoft Teams-Office 365.

Slack propose une page permettant de comparer les prix et les fonctionnalités de ses différents forfaits.