Blackfire : l'outil star du monitoring PHP racheté par Platform.sh

[BLACKFIRE] Adapté au DevOps, Blackfire est taillé pour le test, le profiling et le monitoring en continu des itérations de code PHP. La technologie d'APM qui passe sous le giron de Platform.sh est aussi adaptée aux applications Python.

[Mis à jour le Mardi 25 mai 2021 à 12h] Le cloud de plateforme (PaaS) Platform.sh se renforce dans l'application performance management (APM) en rachetant son concitoyen Blackfire.io. La société de Clichy articule son offre autour de deux solutions. Blackfire Monitoring, d'abord, monitore la performance des applications PHP et Python au fil de l'eau et réalise des recommandations d'optimisation du code. Ensuite, Blackfire Profiler identifie les goulots d'étranglement en temps réel et les représente sous forme de graphiques. Une brique puissante pour gérer la maintenance applicative et dénicher le plus vite possible un problème logiciel en production. Avec cette acquisition, la première de son histoire, Platform.sh apporte une nouvelle corde à son arc. Fort de son PaaS capable d'automatiser le déploiement et la production d'applications aussi bien sur AWS que Google Cloud et Microsoft Azure, l'entreprise de Frédéric Plais dote sa plateforme d'une suite d'APM orientée temps réel. Blackfire Monitoring et Blackfire Profiler seront intégrés à Platform.sh sous forme de services managés, et continueront en parallèle d'être proposés indépendamment. La nouvel ensemble compte 265 salariés à travers le monde. Quant à Fabien Potencier, CEO et fondateur de Blackfire et également fondateur du framework PHP Symfony, il rejoindra la direction de Platform.sh.

Blackfire est un outil SaaS (Software as a Service) conçu pour réaliser des tests d’applications PHP automatisés. Il va jusqu'à collecter les données propres aux ressources consommées sur les serveurs de production. On peut ainsi disposer de renseignements précieux tels que les opérations E/S, le temps de réponse du processeur ou encore la mémoire sollicitée. Concrètement, son utilisation optimise les performances de des applications.

Parmi les principales fonctionnalités dédiées au DevOps, on retrouve :

Les tests et contrôles continus ;

La visualisation graphique des itérations de code ;

La détection des goulots d’étranglement.

L'installation et le paramétrage de Blackfire se déroulent en quatre étapes :

L’installation de l’outil en lui-même ;

La création d’un agent sur le serveur dédié ;

La configuration de Blackfire ;

Le débogage des pages web avec l’intégration d’une sonde.

Pour plus de renseignements, SensioLabs propose un tutoriel complet sur son blog officiel.

Blackfire permet d’analyser un code PHP ou de profiler une application. Pour ce faire, il est conseillé d’utiliser Docker afin de créer des conteneurs logiciels. Après avoir récupéré l’ID du conteneur PHP concerné, il est nécessaire d’entrer une commande d’analyse. Attention à bien disposer du chemin de fichier qu’il vous faut exécuter. Bien que certaines lignes de commande puissent paraître complexes, cette fonctionnalité se révèle facile à appréhender.

Blackfire s’adresse aussi bien aux DevOps indépendants qu’aux entreprises ; quelle que soit la taille de leur structure. Trois formules sont disponibles au niveau de sa tarification :

L’offre Profiler : elle donne droit à un accès individualisé pour 29 euros par mois sur un an d’engagement

L’offre Premium : multi-utilisateur, elle est tarifée pour 99 euros par mois. L’engagement peut être mensuel ou annuel

L’offre Enterprise : sur les mêmes critères d’engagement que l'offre Premium, il s’agit de la formule la plus complète pour utiliser toutes les fonctionnalités de Blackfire pour 289 euros par mois.

Plus généraliste, New Relic ne se cantonne pas uniquement aux codes PHP et Python. A l'instar de ce dernier, Blackfire se classe néanmoins dans les solutions d'application performance management (APM). Complétant Blackfire Profiler, la brique Blackfire APM cible précisément cette problématique. Elle permet de monitorer la performance des applications en continue.