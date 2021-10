ClickUp : la digital workplace lève 400 millions de dollars et arrive en France

Une app pour les remplacer toutes, c'est ainsi que se définit cette plateforme d'origine américaine. Une version localisée pour l'Hexagone est sur la rampe de lancement.

[Mis à jour le mercredi 27 octobre 2021 à 18h18]. ClickUp boucle un tour de table de série C à hauteur de 400 millions de dollars, hissant sa valorisation à 4 milliards de dollars. Il est mené par Andreessen Horowitz et Tiger Global. Y participent également Lightspeed Venture et Meritech Capital Partners. L'opération porte à 535 millions de dollars le total des fonds levés par la digital workplace originaire de San Diego depuis sa création en 2016. Le nouvel apport vise à doubler le taux de croissance de la société en Europe.

Pour l'occasion, ClickUp annonce l'ouverture d'un siège sur le Vieux continent, en Irlande. Il s'accompagne de la création de 600 postes dans le monde, ce qui portera l'effectif de ClickUp à près de 900 salariés. Comptant Booking.com, Google, McDonalds ou Netflix parmi ses références, l'éditeur revendique à date 800 000 équipes utilisant sa solution, contre 200 000 il y a un an. Environ 40% d'entre elles sont basées en dehors de Etats-Unis, soit 320 000 équipes. La majeure partie (soit 275 000 équipes selon ClickUp) étant originaire d'Europe.

L'application est très attendue dans l'Hexagone. D'après les informations du JDN, une version française de la plateforme est sur les rails depuis plusieurs mois et devrait être lancée dans les semaines qui viennent.

ClickUp, c'est quoi ?

Fondé en 2016 en Californie, ClickUp est une digital workplace "tout en un" combinant gestion d'équipes, création de documents, chat, gouvernance d'objectifs. Objectif : proposer une alternative crédible à Office 365 et Google Workspace, qui peinent à se défaire de leur image de suite de productivité.

ClickUp intègre un outil de gestion de tâches orienté équipes. © JDN / Capture

ClickUp existe-t-il en français ?

Pour l'heure disponible uniquement en anglais, la plateforme est en cours de traduction en français. Evidemment, la langue de Molière n'a pas été choisie par hasard. Sur le forum de l'éditeur de San Diego, elle se hisse en troisième place des langues les plus plébiscitées par les utilisateurs derrière l'espagnol et le portugais vers lesquels la solution est également en cours de traduction. A l'heure où nous écrivons ces lignes, près de 750 personnes ont voté pour le "French". ClickUp n'a pas communiqué de date de sortie. Sa feuille de route officielle indique néanmoins que le projet d'adaptation est en cours. "Une version en français s'il vous plaît ! Il ne manque plus que ça pour que ça soit l'outil ULTIME de gestion de projet !", écrit sur le forum de ClickUp Valentin Joanne, chef projet digital pour la plateforme française d'e-commerce BtoB Negocian.Cloud.

Au premier abord, ClickUp séduit par son design efficace et dépouillé mais aussi par sa richesse fonctionnelle. La digital workplace s'articule autour d'un environnement graphique de gestion d'équipe. Celui-ci permet de créer des tâches, de les assigner aux collaborateurs, de leur associer un degré de priorité, une date limite, et un état d'avancement qui évoluera ensuite au fur et à mesure avec la possibilité d'un time tracking. Le tout est accessible et pilotable via différentes vues synchronisées : liste, tableau kanban, calendrier... A l'instar d'Asana, ClickUp intègre en plus une timeline inspirée d'un diagramme de Gantt pour visualiser sur la durée les dépendances existantes entre tâches de différents projets. De quoi maîtriser l'ajout d'actions non-programmées et leur impact sur les chantiers en cours, sans pour autant perdre de vue celles jugées critiques. Dans leurs dernières versions lancées cette année, Trello et Jira ont tous deux introduit un composant applicatif similaire.

"Ce qui attire dans ClickUp, c'est avant tout l'ergonomie", confirme Bastien Le Lann, directeur au sein du cabinet français Lecko. "La solution séduit une population mature et exigeante, déçue par Microsoft et Google, et à l'affut des nouveautés en matière de digital workplace." Le consultant compare ClickUp à Monday, dont la brique pivot est également une console de gestion d'équipe déclinable en de multiples vues. D'après le comparateur américain d'applications numériques d'entreprise The Digital Marchand, ClickUp offre une palette fonctionnelle nettement plus étendue que son concurrent. Revers de la médaille : il se révèle plus difficile à appréhender. "A la différence de Monday dont la prise en main est immédiate, ClickUp implique une courbe d'apprentissage plus raide", relève David Borgogni, responsable de tests pour The Digital Marchand. Bastien Le Lann insiste : "ClickUp va jusqu'à proposer des vues pour piloter les charges de travail, les objectifs et suivre les indicateurs clés de résultat de chaque collaborateur."

ClickUp est-il un outil de développement no-code ?

C'est l'autre point fort de la plateforme. Calquée sur le modèle d'Airtable, une de ses vues est taillée pour développer rapidement des applications collaboratives sans code. Hybride entre tableur et base de données, elle permet par exemple de personnaliser l'organisation du travail en créant des workflows ad hoc ou encore de mettre au point un mini-CRM.

ClickUp est aussi un outil de développement no-code à travers son tableau à la manière d'Airtable. © JDN / Capture

Quels sont les avis sur ClickUp ?

Les premiers utilisateurs francophones de ClickUp n'hésitent pas à comparer le produit à d'autres outils du domaine. "Je travaille avec Trello et suis en phase de test de ClickUp […] qui a l'avantage d'être pratique", reconnait Patrick Menétrey, responsable sécurité & qualité suppléant pour les Transports Publics Neuchâtelois. Dans la même veine, Julie Desmeules, agente de planification, programmation et recherche au sein des services de santé et sociaux canadiens, renchérit : "Nous testons actuellement plusieurs applications de gestion de projet. ClickUp répond assurément à nos besoins et est très user friendly. Mais il est primordial qu'il soit traduit en français pour que tous nos chargés de projet l'utilisent."

Disponible en ligne, ClickUp est également fourni sous la forme d'un logiciel de bureau pour Windows, Mac et Linux. La digital workplace est aussi déclinée pour Android et iOS. Elle fait par ailleurs l'objet de skills Alexa et Google Assistant. Objectif : proposer une approche multiplateforme.

ClickUp est-il gratuit ?

ClickUp propose un service d'entrée de gamme gratuit. Il autorise un nombre d'utilisateurs et la gestion d'un volume de tâches illimités. En revanche, la capacité de stockage est capée à 100 Mo. De quoi tester la solution en condition réelle.

Quel est le prix de ClickUp ?

Dans sa version payante, ClickUp affiche un prix d'entrée de 5 dollars par utilisateur et par mois. Ce forfait, baptisé ClickUp Unlimited, porte bien son nom. Il déverrouille les limitations de l'offre gratuite d'entrée de gamme dans de nombreux domaines : stockage, capacité de création de tableaux de bord, de graphiques Gantt, de champs personnalisés, nombre d'intégrations...

Tarifé 9 dollars, ClickUp Business étend les fonctionnalités de la plateforme à la gestion multi-équipe, à l'identification unique (SSO), ainsi qu'à des possibilités d'automatisation, de reporting et de gestion du temps. Quant à ClickUp Plus, dont le prix s'élève à 19 dollars par utilisateur et par mois, il inclut en plus une console d'administration et la possibilité de paramétrer les ressources de traitement.

ClickUp vs Notion

Notion.so figure parmi les principaux concurrents de ClickUp. C'est aussi le cas de Monday.com. Notion est comparable à ClickUp en termes de fonctionnalités, de templates et de prix. Quant à Monday, son offre de templates est certes pléthorique, mais ses tarifs sont nettement plus élevés. Son prix d'entrée s'élève à 8 euros par utilisateur et par mois.

Un écosystème d'applications

ClickUp ne fait pas l'impasse sur les intégrations tierces. La solution se connecte nativement aux principaux outils cloud de stockage de fichiers (Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Box), de calendrier (Google Agenda, Microsoft Outlook) et de DevOps (GitHub, GitLab, Bitbucket). Connectable à Salesforce, elle lance aussi des passerelles vers des systèmes de communication et de collaboration comme Teams, Slack, Intercom ou Zoom.

"Dès sa phase d'activation, ClickUp propose de s'articuler avec ces différentes applications puis de les synchroniser avec les vues de son choix. En quelques minutes, on paramètre à la volée un environnement de management prêt à l'emploi", souligne Bastien Le Lann, avant de pondérer : "L'édition gratuite de ClickUp donne accès à toutes ces possibilités, mais reste capée à 100 Mo de stockage." Pour débloquer cette limite, il faudra débourser 5 dollars par utilisateur et par mois (édition Unlimited). Un tarif qui ne permet pas pour autant de bénéficier de l'intégralité des fonctionnalités. Pour bénéficier de toute la richesse de ClickUp, le prix à payer s'élève à 9 dollars par utilisateur et par mois (édition Business).