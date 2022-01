Miro : le tableau blanc collaboratif pour le travail hybride

Orienté management visuel, Miro est une plateforme de tableau blanc collaboratif conçue pour gérer les meetings hybrides combinant présentiel et distanciel.

Qu'est-ce que Miro ?

Auparavant nommé RealtimeBoard, le service en ligne Miro s'articule autour d'un tableau blanc virtuel collaboratif taillé pour le travail hybride combinant présentiel et distanciel. Orientée management visuel, la solution donne accès à une bibliothéques de modèles graphiques couvrant de multiples cas d'usage : brainstorming et idéation, R&D et conception, diagrammes, gestion de projet agile...

Derrière Miro se cache une société américano-néerlandaise comptant 1 200 salariés répartis sur 11 implantations à travers le monde, dont un bureau basé à Paris. En janvier 2022, elle boucle un tour de table, de série C, à hauteur de 400 millions de dollars. Portant à 476 millions de dollars le total des fonds levés par la société depuis sa création en 2011, l'opération hisse sa valorisation à 17,5 milliards de dollars. Miro revendique 30 millions d'utilisateurs à travers le monde. Presque tous les acteurs du Fortune 100 figurent parmi ses clients, dont plus de 20 avec des contrats représentant un revenu annuel récurrent de plus de 1 million de dollars.

Quelles sont les fonctionnalités de Miro ?

Lorsque les utilisateurs se connectent sur Miro, c’est tout d’abord un tableau blanc virtuel qui s’affiche, associé à de puissances fonctionnalités de collaboration orientées travail d'équipe. Le propriétaire d’un compte peut créer sa propre équipe, et ajouter autant de membres que désiré (le nombre varie avec les plans payants).

Les participants peuvent créer des tableaux puis collaborer au sein de hubs d'équipe autour de projets commun, ajouter des liens ou notes. Les tableaux sont capables de prendre en charge des fichiers numériques de toute nature : documents, photos, vidéos, etc. Les concepts qui sont développés dans Miro sont exportables vers d’autres outils de collaboration et transformables en PDF. Au tableau collaboratif s'ajoutent des fonctionnalités de gestion de meeting : agenda de réunion, to do list, prise de note...

Miro s'articule autour d'un tableau blanc collaboratif proposant de nombreux modèles de management visuel, comme ici un diagramme orienté idéation. © JDN / Capture

Miro propose un service d'entrée de gamme gratuit. Il permet de créer jusqu'à trois tableaux blancs collaboratifs et peut accueillir une équipe. Il donne accès à l'intégralité de la bibliothèque de templates.

Quel est le prix de Miro ?

Pour pouvoir créer un nombre illimité de boards et d'équipes dans Miro, il faudra passer au plan Team à 8 dollars par mois et par utilisateur. Pour inviter des éditeurs externes, Miro propose le plan Business à 16 dollars par mois. Enfin, pour une entreprise souhaitant offrir le service à l’ensemble de ses employés, le prix est fourni sur devis.

Miro crée automatiquement un premier tableau blanc collaboratif dès l'ouverture d'un compte gratuit sur la plateforme du même nom. Une fois Miro ouvert, il est évidemment possible de créer un nouveau tableau. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton "Nouveau tableau" puis d'opter pour l'un des modèles proposés. Plus simplement, on peut aussi créer un board en saisissant simplement miro.new dans la barre d'adresse du navigateur une fois le compte créé.

Cet outil de management visuel digital est utilisable directement sur le Web, avec tout appareil disposant d'une connexion Internet. Il n'est pas obligatoire de télécharger des programmes sur les terminaux Windows ou Mac, un navigateur suffit. C'est aussi le cas pour les appareils mobiles. Toutefois, pour bénéficier d'une meilleure ergonomie, des applications dédiées aux smartphones et tablettes fonctionnant avec Android et iOS sont disponibles.

Quelles sont les intégrations disponibles dans la marketplace de Miro ?

La marketplace de Miro compte plus d'une centaines d'intégrations avec des applications tierces. Elles permettent de jeter des passerelles vers Zoom, Microsoft Teams, Slack, Azure Cards, Dropbox, OneDrive, Google Drive, Adobe, Github, Zapier, AWS, Evernote, Slideshare, et bien d’autres !

A cela s'ajoutent près de 1000 modèles applicatifs dans des domaines divers : templates de brainstorming et d'idéation, de conception, de diagramme, de planification et gestion de projet, de gestion de réunion...

Miro Mind Map Online, c'est quoi ?

Il s’agit de l’outil de création de cartes mentales de Miro, qui est entièrement accessible en ligne. Il permet la collaboration en temps réel des équipes, et offre des designs variés ainsi qu’un mode présentation pour afficher une carte mentale sous forme de diapositives.