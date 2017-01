Vente-Privée investit 80 millions d'euros en R&D et open innovation

Le leader des ventes événementielles lance un accélérateur de start-up au sein de Station F ainsi que des labs d'innovation avec Epitech et 42.

Vente-Privée, le pionnier des ventes événementielles qui entre dans sa seizième année, investira 80 millions d'euros en 2017 dans sa politique de R&D et d'open innovation. "A l'ère du digital où la compétition ne se fait plus entre 'les petits et les gros acteurs' mais entre 'les lents et les rapides', nous plaçons l'innovation et la tech au cœur de notre stratégie de croissance", explique Jacques-Antoine Granjon.

Concrètement, Vente-Privée va d'abord lancer un accélérateur de start-up au sein de Station F, le plus grand incubateur au monde, qu'ouvrira Xavier Niel en avril dans l'ancienne Halle Freyssinet. Sa vocation sera d'accompagner les start-up qui conçoivent des solutions et des services visant à améliorer l'expérience d'achat en ligne ou à digitaliser l'expérience en magasin, dans le secteur de la distribution de mode. Cet accélérateur occupera la totalité d'un village de Station F, soit 80 postes de travail. Des collaborateurs de l'e-commerçant y seront présents à plein temps pour délivrer des ateliers d'experts, apprendre aux jeunes pousses à pitcher ou encore les aider à trouver créativité et compétences. Ces entrepreneurs pourront également présenter leur projet en comité d'investissement du groupe, bénéficier de son réseau de 6 000 marques partenaires et de son implantation internationale. Pour connaître les conditions d'éligibilité et soumettre leur candidature, les start-up peuvent d'ores et déjà consulter le site de l'accélérateur.

Des partenariats avec l'Epitech et l'école 42

Par ailleurs, Vente-Privée s'associe à l'Epitech et à 42 pour lancer deux laboratoires d'innovation. Une vingtaine d'étudiants de chaque école a été choisie pour travailler sur des projets de R&D encadrés par l'e-commerçant. Les étudiants de 42 ont déjà rejoint les équipes digitales du site dans un espace de travail de 290 mètres carrés qui leur est consacré. Ceux de l'Epitech disposeront pour leur part de 300 mètres carrés d'espace dédié dans les locaux de leur école. Leur mission : créer des POC (proof of concept) pour des innovations susceptibles d'intéresser Vente-Privée, qui profitera également de ces labs pour identifier et recruter des talents pour sa DSI.

Le recrutement compose d'ailleurs le dernier volet de son plan d'innovation 2017, puisque 250 embauches IT sont prévues cette année pour la DSI de l'e-commerçant. Des développeurs bien sûr, mais également des architectes, administrateurs de bases de données, responsables R&D, experts en sécurité, ingénieurs déploiement et exploitation métier, UX designers ou encore data scientists. Vente-Privée compte 3 800 salariés dans le monde et annonce avoir réalisé un volume d'affaires de 2 milliards d'euros TTC en 2015.

Et aussi :