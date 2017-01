Infographie : Amazon, champion des distributeurs

Le géant américain du e-commerce est valorisé à plus de 350 milliards de dollars, loin devant son compatriote Walmart.

Il sera difficile de le rattraper. Amazon a une longueur d'avance de plus de 140 milliards de dollars en termes de valorisation sur le géant américain de la distribution Walmart (355,9 mds $ contre 212,4), selon l'infographie ci-dessous réalisée par notre partenaire Statista. Les deux premiers sont loin devant leur compatriote Target, dont la valeur était estimée à 40,6 milliards de dollars le 30 décembre dernier. Le discounter est lui-même hors de portée du spécialiste de l'électronique grand public Best Buy, dont la valeur de marché atteint 13,2 milliards.

La valorisation d'Amazon devance largement celle de Walmart. © Statista

Derrière, les enseignes textiles Macy's, Kohl's et Nordstrom se tiennent en quelques milliards, loin devant JCPenney (2,6 milliards de dollars) et Sears (1,1 milliard), eux aussi spécialistes de la mode et de la décoration intérieure.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

A lire aussi