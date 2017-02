Infographie : le panier moyen de l'e-commerce par catégorie de produits

Le montant moyen des achats en ligne varie considérablement entre les voyages et les biens culturels. Mode, bricolage, alimentaire… Le détail par catégorie.

Le panier moyen de l'e-commerce hexagonal se situait en 2016 aux alentours de 70 euros, selon la Fevad. Ce montant, en déclin d'année en année, masque cependant de fortes disparités selon les catégories de produits, que notre partenaire Statista met en évidence dans une infographie à partir de données de DigitasLBi. Evidemment, ce sont les voyages et loisirs qui bénéficient des montants moyens d'achats en ligne les plus élevés. En France, ils atteignent 237,58 euros, suivis de près par les articles ménagers (223,52 euros) et les produits techniques (208,31 euros).

La culture et le divertissement se distinguent comme la catégorie au panier moyen le plus bas : 30,67 euros en moyenne par achat en ligne. Plus que l'absence de frais de livraison, on y verra l'impact des prix bas des biens culturels dématérialisés. Le secteur santé / bient-être / soins ressort à 47,84 euros tandis que la mode, à 70,82 euros, est la catégorie la plus proche de la moyenne de l'e-commerce français. L'alimentaire, secteur au sein duquel les cybermarchés demandent un montant minimum de commande pour offrir la livraison, se hisse à 76,03 euros, quand le bricolage, porté par bon nombre de références onéreuses, s'établit à 99,10 euros.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

Et aussi :