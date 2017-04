L'Asie du Sud-Est, future locomotive de l'e-commerce mondial

La Chine et l'Inde sont déjà de gros marchés e-commerce en chiffre d'affaires, mais toute l'Asie du Sud-Est va enregistrer de fortes croissances durant les prochaines années.

La croissance annuelle de l'e-commerce dans le monde sera en moyenne de 12,3% par an jusqu'en 2021, d'après le Digital Market Outlook que notre partenaire Statista a synthétisé dans une infographie. A à en juger par les dix marchés qui afficheront les plus fortes croissances dans le monde, l'Asie s'impose comme la zone au plus fort potentiel.

Le pays qui devrait enregistrer la plus forte progression des ventes en ligne dans les années à venir est la Malaisie, à 23,7% par an en moyenne. Elle devance l'Inde, l'Indonésie, les Philippines, la Chine, le Vietnam et la Thaïlande. C'est dire si l'Asie du Sud-Est est fortement représentée !

Les trois pays qui complètent ce Top 10 sont sur trois autres continents puisqu'il s'agit du Mexique, de l'Afrique du Sud et de la Roumanie, premier pays européen de ce classement. A titre de comparaison, en France, la croissance annuelle moyenne de l'e-commerce devrait valoir environ 9,7% jusqu'en 2021.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

