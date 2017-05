Enjeux Ecommerce 2017 : les inscriptions sont ouvertes

La Fevad organise sa sixième édition des Enjeux Ecommerce. Les participants peuvent s'inscrire dès maintenant, tout comme les start-up qui souhaitent candidater au "Start me up : project!"

Les Enjeux Ecommerce 2017 se dérouleront le 28 juin au studio Gabriel à Paris. Le rendez-vous proposera de réfléchir sur le paysage économique français du retail en ligne et ses tendances, des millenials en passant par le mobile. Le journal du Net est partenaire de l'événement, organisé par la Fevad, qui se tiendra toute la journée de 10 heures à 18h30.

A cette occasion, la Fevad présentera une étude inédite sur les start-up les plus prometteuses. C'est-à-dire celles qui vont faire avancer l'e-commerce, notamment à travers un classement. Attention, les start-ups qui souhaitent faire partie de ce classement doivent candidater à "Start-me up : project !" avant le 4 juin. Présentez votre projet aux principaux acteurs du e-commerce afin de peut-être figurer parmi les jeunes pousses les plus prometteuses.

Parmi les invités, Enjeux Ecommerce pourra compter sur Thierry Petit, cofondateur de Showroomprivé, Edoardo Manitto, directeur de Fayette Plug and Play, Alysée de Tonnac, cofondatrice de Seedstars World, François Bracq, responsable Start-up Business Devlopment et Partenariats chez Google france, Sophia Chikirou, responsable communication de La France Insoumise ou encore Gildas Dussauze, cofondateur de VRtuoz.

Côté conférence, vous en saurez plus sur la "start-up attitude", découvrirez un portrait chinois de millenials et aurez droits à une mise à jour de vos connaissances sur les technologies émergentes (IA, bots, objets connectés, réalité virtuelle, mobiles et 5G). Enfin, les festivités se termineront avec la start-up session qui présentera les meilleures start-up du secteur.

Vous avez encore six jours pour profiter d'un tarif préférentiel, en tant que membre de la Fevad à 162,50 euros. Pour les autres tarifs, rendez-vous sur le site. Il vous reste 37 jours pour vous inscrire !

Et aussi :