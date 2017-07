Black Friday 2017 : dates en France, Amazon, Apple, origines…

​​​​​​​Le Black Friday prend de l'ampleur dans l'Hexagone. Le JDN résume ce qu'il faut savoir de cette journée de rabais agressifs importée des Etats-Unis.

Le Black Friday, c'est comme les soldes mais aux Etats-Unis. Pendant plusieurs jours de novembre, des bandeaux noirs envahissent magasins et sites e-commerce US. D'importantes réductions s'enchaînent, jusqu'à plus de 80%. La boîte mail des consommateurs se remplit de promotions. Des émeutes éclatent même parfois en magasin. En 2016, 154 millions d'Américains ont acheté lors de cet événement commercial, selon la fédération nationale des détaillants (NFR). Mais qu'en est-il en France ?

Le Black Friday 2017 se déroulera le vendredi 24 novembre en France. De manière générale, cette journée promotionnelle a lieu le 4ème vendredi du mois de novembre tous les ans. Une date qui tombe au bon moment… "Cet événement donne une nouvelle impulsion commerciale entre les achats de la rentrée et ceux de Noël", se félicite Yves Marin, directeur du cabinet d'analyse Wavestone et spécialiste de la grande consommation. Il a pour but de relancer la consommation à une période creuse de l'année, sans atteindre en France les scènes de cohue impressionnantes aux Etats-Unis.

L'essentiel des bonnes affaires se réalise en France le vendredi. Cependant, les promotions s'étalent souvent sur plus d'une semaine. Par exemple, Amazon, Ebay et Cdiscount ont multiplié les promotions en 2016 plus d'une semaine en amont avec des ventes flash. Carrefour, La Redoute, Géant Casino, Conforama, Fnac ou encore But ont aussi lancé l'opération quelques jours auparavant. Selon les marchands, la période de rabais se prolonge parfois tout le weekend. Attention, il ne faut pas confondre le vendredi noir avec le Cyber Monday. Moins connue, cette journée de réductions réservée uniquement à l'e-commerce se tient trois jours après le Black Friday. En 2017, le Cyber Monday tombe le lundi 27 novembre.

Depuis 2013-2014, les grandes enseignes nationales ont suivi

Le vendredi noir monte en puissance depuis quelques années dans l'Hexagone. Selon un sondage Toluna pour LSA, 15 millions de Français y ont participé en 2016. Le nombre de requêtes Google pour "Black Friday" a plus que doublé en novembre 2016 par rapport à 2015 et a presque atteint celui des soldes d'hiver…

Dès 2010, les géants du web ont importé en France le Black Friday, notamment Amazon et Apple. Depuis 2013-2014, les grandes enseignes nationales telles que La Redoute, Auchan, Casino, Darty ou la Fnac ont suivi. Aujourd'hui, la plupart font des promotions à cette occasion : Zara, Boulanger, Nike, Zalando, Sephora, Leclerc, Asos, Mango, Vente-privée… L'offre est large. En voici quelques cas parmi les plus recherchés des internautes.

Amazon participe largement à l'implantation du phénomène Black Friday en Europe. Les offres promotionnelles de 2017 ne sont pas encore publiées. Cependant, le géant de Seattle a proposé en 2016 plus de 10 000 produits lors de ses ventes flash. La particularité d'Amazon : sa "Black Friday week" dure une semaine entière et s'achève avec le cyber monday le lundi suivant. Rien que le vendredi noir, 1,4 million de produits ont été vendus en France en 2016. Soit une augmentation de 40% par rapport à 2015. Ce qui représente 970 commandes par minute, selon l'e-commerçant. PS4, lampes connectées, Jeans Levi's, ustensiles de cuisine... Amazon a sorti le grand jeu des rabais l'année dernière, avec deux fois plus de promotions qu'en 2015.

Apple a participé en 2016 au Black Friday. © Apple - JDN

En 2014 et en 2015, Apple a quasiment ignoré le Black Friday. Les promotions ne font pas partie de la culture du groupe. Cette dernière n'offre que très rarement des rabais. Mais en 2016 Apple a surpris ses consommateurs en 2016, année qui a marqué son retour dans la course au vendredi noir. Des MacBook pro avec cent euros de rabais, -10% sur d'autres mac et iPad... Apple a même offert des cartes cadeaux iTunes et des bons d'achats allant de quelques dizaines à une centaine d'euros. Ces codes promos sont envoyés par mail une fois l'achat effectué. Les dates 2016 : du 21 au 28 novembre. Les promotions du Black Friday 2017 n'ont pas encore été annoncées.

Appelé Crazy week-end, le Black Friday version Auchan est dans le top 5 des rendez-vous promotionnels de l'enseigne. Les offres de 2017 ne sont pas encore publiées. En revanche, le distributeur a joué le jeu en 2016 avec des promotions pouvant aller jusqu'à 50% ou 75%. Par exemple, un robot culinaire Kenwood était vendu à 350 euros au lieu de 700. Casques de réalité virtuelle à 7,50 euros, caques audio Philips à 50% de réduction, foies gras et meubles à -70% ... La liste est longue. Auchan évalue le chiffre d'affaires du Black Friday 2016 à 40 millions d'euros, avec de vraies hausses de fréquentation en magasin comme sur son site ce week-end-là.

Black Friday Fnac

Parmi d'autres distributeurs, la Fnac travaille à populariser le Black Friday depuis 2013. Elle a nommé cet événement "Les 4 jours uniques". Ses offres 2017 ne sont pas encore affichées. En revanche, la Fnac a proposé en 2016 des rabais de 10% et plus sur des certains produits Apple comme des Mac, iPad et même jusqu'à 80 euros de ristourne sur des iPhone. D'autres remises intéressantes sont affichées chaque année sur les marques Microsoft, GoPro, Asus, HP et Samsung. L'opération commence en général dès le jeudi soir, la veille du Black friday.

Le Black Friday est né aux Etats-Unis. Les explications divergent sur les origines de cette journée commerciale. Tout part en tout cas du célèbre jeudi de Thanksgiving, cette commémoration de l'aide des Amérindiens offerte aux premiers colons européens. Il s'agit d'une grande fête nationale où les Américains sont invités à consommer. Mais pourquoi baptiser cette grand-messe le "vendredi noir" ?

Le Black Friday se développe pleinement dès les années 70

Plusieurs explications existent. La plus courante est qu'au lendemain de Thanksgiving, les commerçants écrivent à l'encre noir sur les carnets où ils tiennent leurs comptes et non plus à l'encre rouge. Autrement dit, ils passent du négatif au positif, d'où le terme vendredi noir. Une autre hypothèse est que des policiers de Philadelphie ont adopté cette expression dans les années 60 en référence aux rues noires d'embouteillages, quand les gens rentrent du jour férié de Thanksgiving ou font le pont avec le weekend. Quoi qu'il en soit, le Black Friday se développe pleinement dès les années 70 outre-Atlantique.

En France, le Black Friday change parfois de nom selon les enseignes. Pourquoi ? En raison des attentats de Paris du vendredi 13 novembre 2015. Ces attaques ont eu lieu deux semaines avant l'événement commercial. A l'époque, certains marchands décident alors de changer le nom de cette animation commerciale par respect pour les victimes. On voit ainsi apparaître les "Jours XXL" pour Klepierre, le "Crazy Week-end" chez Auchan ou encore les "Jours Discount" de Carrefour. Un phénomène qui peut entraîner un manque de clarté dans l'esprit du consommateur. Voici quelques-unes des marques ayant traduit l'opération à leur manière :

Enseignes Nom de l'événement Klepierre Jours XXL Amazon Black Friday week Carrefour Les jours discount Auchan Le crazy Week-end La Redoute Le grand week-end Fnac Quatre jours uniques

Difficile pourtant de parier sur la pérennité du vendredi noir dans l'Hexagone. "Comment savoir si l'événement va durer après l'échec de l'implantation d'Halloween ? Comme lui, le Black Friday ne dispose pas d'accroche culturelle en France", analyse Yves Marin. Contrairement aux soldes très réglementées qui durent douze semaines par an. Que faire pour articuler cette fête américaine avec les soldes très installés dans l'habitude du consommateur ? "Si les commerçants convergent tous pour l'intégrer dans le paysage promotionnel, cela devrait réussir à prendre", répond Yves Marin.

Et aussi :