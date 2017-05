Motion Design : la nouvelle tendance du marketing digital

L’engouement des marques pour les vidéos en motion design ne cesse de grandir. Le web marketing a envahi nos écrans : sites internet, réseaux sociaux, impossible de surfer sur le net sans croiser de la publicité. Alors pourquoi le motion design séduit autant d’entreprises du web marketing ?

Le motion design, cela ne vous dit peut-être rien, et pourtant vous en visionnez presque tous les jours sur votre smartphone ou votre ordinateur. Dans le flux de publicités qui borde votre écran, les marques et entreprises ont cherché à innover pour se démarquer. Et pour attirer l’œil, le motion design s’est installé parmi les techniques prometteuses.

Qu’est ce que le motion design ?

Ces deux mots anglophones désignent simplement des créations graphiques mises en mouvement dans une courte vidéo. À des fins principalement explicatives, les vidéos en motion design sont un support de communication visuelle efficace.

Accompagnés par une voix off ou de la musique d’ambiance, les contenus importants sont écrits et animés pour permettre le visionnage partout en toute discrétion (à l’extérieur, dans les transports en commun, au bureau...). Ces vidéos impactantes ont vite fait leurs preuves : le taux de conversion est de 96 % sur une publication accompagné d’une vidéo.

Le motion design a conquis le web

Cela ne vous a pas échappé, de plus en plus de vidéos circulent sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Snapchat). Youtube est actuellement le 3e site le plus visité au monde. Dans une société marchande où il faut attirer l’œil des consommateurs, les vidéos animés ont prouvé leur efficacité.

Une vidéo de moins d’une minute à regarder attire plus de spectateurs qu’un long texte explicatif à lire. Ainsi le motion design permet d’illustrer les messages d’une marque avec distraction et dynamisme. Si cette technique prometteuse continue son chemin, près de 80 % des contenus web seront constitués de vidéos en 2020.

Les métiers du graphisme attirent les jeunes

Derrière cette petite vidéo qui attire notre attention se cache un professionnel du design, le motion designer. Ce métier en vogue attire de plus en plus d’étudiants. Mêlant créativité et technique, le motion designer dédie ses journées à la création numérique de chaque élément graphique pour ensuite les animer grâce à un logiciel d’effet. Car si ces vidéos ont démontré leur efficacité, elles demandent beaucoup de temps et de maîtrise à son concepteur.

Loin de décourager les jeunes, ce travail minutieux séduit les jeunes générations qui affluent dans les écoles de design ou de web. Pour répondre à cette demande ainsi qu’à celle des entreprises de webmarketing, les écoles ouvrent de nouveaux cursus dédiés entièrement au motion design (source : Diplomeo). Ils permettent l’apprentissage en une ou plusieurs années des techniques de montage, d’animation, de graphisme ainsi que le développement de l’esprit artistique.









Une infographie de Cread s nous explique en images le succès de ce phénomène et ses étapes de fabrication.