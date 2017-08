La checklist de rentrée pour une stratégie de publicité sociale sur mobile

Comment rendre la publicité sur les réseaux sociaux sur le mobile plus productive, plus intuitive et même plus agréable ? Voici 5 étapes pour intégrer une mentalité mobile au parcours d’achat du consommateur sur le social.

Qui dit vacances, dit des partages de photos, souvenirs et moments avec ses proches et amis. Tendance confirmée par Kantar TNS qui indique que 76% des Français partagent des photos ou des vidéos avec leurs amis et leurs proches en vacances, ce chiffre atteint même 88% pour les moins de 25 ans. Des Français accros à leur smartphone.

Selon une étude de ComScore, 80% du temps passé sur les réseaux sociaux l’est à partir d’appareils mobiles. Bien que l’utilisation des appareils mobiles se poursuive à un rythme soutenu, les annonceurs n’ont pas encore pris pleinement conscience des opportunités offertes par l’accessibilité permanente du mobile et la nature personnelle de la publicité sur le social. Il faut aujourd’hui considérer le mobile comme étant une opportunité unique et s’assurer que tous les points de contact sur le parcours d’achat du consommateur soient entièrement optimisés pour le mobile. Il est recommandé aux annonceurs d’aligner l’optimisation mobile à chaque étape du parcours, de la sensibilisation jusqu’à la considération et au-delà.

Ainsi, comment rendre la publicité sur les réseaux sociaux sur le mobile plus productive, plus intuitive et même plus agréable ? Voici 5 étapes pour intégrer une mentalité mobile au parcours d’achat du consommateur sur le social.

1 – Trouvez la bonne audience au bon moment