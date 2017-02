Mobile, réseaux sociaux, applis... Ce qu'il faut retenir de l'année Internet 2016

Le Web français est plus mobile que jamais, selon Médiamétrie. En décembre dernier, deux tiers des connexions provenaient d'un écran mobile, contre 52% un an plus tôt.

En 2016, la France a compté 45,7 millions d'internautes de 15 ans et plus, soit 87,7% de la population. Au quotidien, 18,9 millions de Français se connectent sur 2 ou 3 écrans au cours de la journée, dont 70% sur ordinateur et téléphone mobile. Le JDN a passée en revue l'étude annuelle de l'Internet français par Médiamétrie dont voici les points marquants.

L'Internet mobile écrase le Web fixe

2015 avait été l'année du passage au mobile first. 2016 est marquée par la progression de ces usages mobiles. En décembre 2016, deux-tiers des connexions Internet provenaient d'un écran mobile, contre 52%, un an plus tôt.

Evolution de la répartition des connexions selon les devices. © Médiamétrie

On compte chaque jour près de 24,3 millions de mobinautes contre 23,8 millions d'internautes ordinateur et 12,5 millions de tablonautes. Sans surprise, la tendance est encore plus prononcée chez les plus jeunes. Deux-tiers des 15-34 ans consultent Internet tous les jours depuis leur smartphone. Ils ne sont en revanche qu'un tiers à le faire depuis leur ordinateur.

Les réseaux sociaux comme carrefours d'information

Pour qui doutait encore de l'impact des réseaux sociaux, ce chiffre est éloquent : 41,7 millions d'internautes, soit 4 Français sur 5, se rendent chaque mois sur au moins un réseau social. Ils sont même 26,5 millions à s'y connecter chaque jour. De quoi faire de ces espaces de véritables carrefours d'audience pour les médias puisque les internautes sont 84% à y lire des articles et 49% à regarder des vidéos partagées par leurs amis pour s'informer.

On observe toutefois une véritable disparité selon les tranches d'âges. Snapchat, Périscope et Instagram sont les plus populaires chez les 15-24 ans, alors que les 50 ans et plus consultent avant tout Google+, Facebook et Youtube.

Une concentration du nombre d'applis utilisées

En décembre, chaque mobinaute a consulté en moyenne 43 sites et 12 applications. Mais ils sont tout de même 52% à utiliser moins de 10 applications. Preuve que les places sont très chères (sans compter qu'elles sont souvent trustées par les applications de messagerie instantanées et les réseaux sociaux).

Nombre d'applications utilisées par mobinaute. © Médiamétrie

L'usage TV diminue mais la vidéo explose sur Internet

L'internaute français passe en moyenne 20 minutes par jour à regarder des vidéos sur Internet. C'est près de 20% du temps qu'il consacre au Web. Le ratio monte même à un tiers chez les 15-24 ans qui consacrent 32 minutes par jour à cette activité. Un chiffre qui explique pourquoi la consommation de la télévision s'effondre chez les jeunes.

"La durée de vie des contenus TV et radio s'allongent grâce aux écrans Internet", note d'ailleurs Médiamétrie. 31 millions d'internautes se sont rendus sur les sites et applications des chaînes TV en novembre 2016.

