Comment réussir à gérer vos données et vos applications dans le Cloud ?

La transformation numérique des entreprises est souvent l'occasion pour passer au Cloud. Une opportunité à saisir pour améliorer la performance de l'ensemble de l'entreprise.

En 2017, la gestion des données est plus que jamais au centre des enjeux des entreprises. D'une part, l'évolution des systèmes d'information doit favoriser l'exploitation des données critiques pour soutenir la transformation digitale de l'entreprise. D'autre part, les directions des systèmes d'Information mais aussi les directions métiers doivent prendre des orientations stratégiques qui concilient sécurité, agilité, évolutivité, efficacité opérationnelle et maîtrise budgétaire.

Le bon choix des applications est structurant

Pour répondre à ces enjeux, les entreprises souhaitent faire évoluer leurs applications vers le Cloud. Le changement d'environnement SI constitue une opportunité pour repenser l'organisation de la gestion des données et homogénéiser les outils. Cette approche facilite l'exploitation en temps réel des données communes entre différentes entités. Le choix d'outils communs rationalise également la gestion de la DSI. Le Cloud permet d'externaliser certaines prestations afin que les équipes internes se concentrent sur les besoins des différentes entités et sur la gouvernance globale du SI. La gestion est rationalisée par la focalisation de la DSI sur les compétences métiers, les autres compétences étant confiées à des prestataires.

Pour réussir la mise en œuvre de changement de l'environnement informatique, le bon choix des applications est structurant. Converger vers des outils communs doit se faire en sélectionnant des applications qui garantissent performance, scalabité et sécurité. Dans un contexte où l'environnement applicatif de l'entreprise repose principalement sur des solutions Microsoft, il sera évident de déployer des solutions de gestion des données et d'applications intelligentes autour de la solution SQL Server. En faisant ce choix, la société BIC a obtenu des gains de performances estimés à environ 30%, ainsi qu'une réduction des coûts en maintenance et exploitation.

Savoir saisir l'opportunité pour repenser son organisation

Le passage à une solution d'infrastructure Cloud doit être une opportunité pour repenser son organisation en y intégrant un partenaire de confiance qui saura apporter les services et les compétences complémentaires : conseils (migration vers le Cloud des données métiers critiques), gestion de l'infrastructure (sécurité, performance, disponibilité...), gestion des applications non gérées en interne (middleware, OS, base de données...), services de haute disponibilité (PCA ou PRA), flexibilité des coûts selon l'usage. La MAE, numéro un de l'assurance scolaire, avait besoin d'une infrastructure adaptée pour absorber les pics de souscription au moment de la rentrée. La MAE a choisi Orange pour la sécurité de sa plateforme Flexible Computing mais aussi pour l'accompagnement au quotidien.

Pour en savoir plus, les experts Orange Cloud for Business et Microsoft croisent leur vision sur la gestion des données critiques dans le Cloud : découvrez la Vidéo.