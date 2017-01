Le chiffre d'affaires de la publicité en ligne en France

Le montants des investissements publicitaires en ligne a atteint 3,216 milliards d'euros net, fin 2015, selon le Syndicat des régies de l'Internet (SRI).

Ce sont au total 3,453 milliard d'euros net qui ont été investis en 2016, selon l'Observatoire de l'ePub. Les estimations de l'Udecam, du SRI, de PWC et de l'Irep attribuent au digital la 1ère place du classement des supports publicitaires les plus investis devant la TV. Le secteur online a pesé pour près de 29,6% des investissements média en 2016, contre 28,1% pour la télévision.

Evolution du marché pub online en France © JDN

Dans le détail, le marché reste plus hétérogène que jamais, avec d'un côté des segments dynamiques tels que le search et le display. Le search (liens sponsorisés/SEM), reste, avec 1,893 millions d'euros investis, le numéro 1 dans le mix digital.

Le display reste, quant à lui, le segment avec la plus forte croissance : + 14,5% et a capté près de 1,2 milliard d'euros d'investissements sur les six premiers mois de l'année. Quant au trio affiliation - emailing - comparateurs, il remonte lui tout doucement la pente avec une croissance de 2,9%.

Marché de la publicité online en France Période Montant (en milliards d'euros) 2012 2700 2013 2791 2014 3047 2015 3216 2016 3 453

L'année 2016 en détails

Google et Facebook cannibalisent les deux-tiers du marché digital français Selon l'Observatoire de l'e-publicité, le marché de la pub online croit de 7% en 2016, à 3,4 milliards d'euros. Le search et les réseaux sociaux s'en arrogent 68%.

Les chiffres de l'Internet en France