Raphael de Andréis (Havas Media) sera en direct sur le JDN, mercredi à 12.30

Le PDG de la branche média française du groupe Havas viendra faire le point sur les grandes tendances du marché de la publicité dans l'émission #Media.

Le PDG d'Havas Media Group France, Raphael de Andréis, sera le prochain invité de #Media, l'émission du JDN et CB News dédiée à l'actualité des médias et d'Internet. Il viendra présenter le bilan qu'Havas Media Group dévoile chaque année au marché et apportera un éclairage sur les grandes tendances du média, de la publicité et du digital en France.

Il viendra également commenter les principaux sujets de discussions du moment : l'application de la loi Sapin au digital, les problématiques de transparence chez certains "walled gardens" comme Facebook ou encore les relations pas toujours évidentes entre les annonceurs et leurs agences.

Raphaël de Andréis a commencé sa carrière chez TBWA avant de rejoindre BETC en 1996 et d'en devenir le président en 2007. De 2011 à 2013, il occupe la fonction de directeur général adjoint de Canal+ en charge des chaînes payantes. Il rejoint ensuite Havas Media.