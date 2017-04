Laurent Habib (Babel) Laurent Habib est le prochain invité de l'émission #Media

Fondateur de l'agence Babel, Laurent Habib vient livrer sa vision des grands enjeux de l'univers de la publicité dans notre émission hebdomadaire réalisée avec CB News.

Entrepreneur et manager, Laurent Habib a racheté les agences Ligaris, Plan Créatif et Ministère pour créer, en juin 2012, une nouvelle enseigne baptisée Babel qui compte aujourd'hui 200 salariés et qui vise à proposer une offre alternative au duopole en place : Havas et Publicis. Création, business models, législation, renouvellement des agences, concurrence des agences de consulting... Il livrera son analyse des grands enjeux actuels sur son secteur dans le prochain numéro de notre émission #Media, ce mercredi en direct à 12h30.