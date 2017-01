Dates des soldes 2017 : les dates des soldes d'été et d'hiver par département

Les soldes d'hiver et d'été durent 6 semaines et sont fixés officiellement par le Code du commerce. Il existe toutefois des dérogations pour certains départements.

[Mise à jour du 5 janvier à 10h20] La période des achats de Noël à peine achevée, les enseignes se lancent déjà dans les soldes d'hiver, période de forte activité qui débutera dès le mercredi 11 janvier dans la plupart des départements de France. Certains consommateurs n'auront même pas à attendre cette date, puisque les soldes ont commencé dès le lundi 2 janvier en Meurthe-et-Moselle, dans la Meuse, en Moselle et dans les Vosges. Quant aux Landes et à la Guyane, elles ont enchaîné dès le mercredi 4 janvier. Pourquoi les dates varient-elles selon les départements ? Parce que certains ont demandé des dérogations. Les quatre départements lorrains ont souhaité démarrer plus tôt pour ne pas se laisser distancer par le Luxembourg tout proche, où les soldes commencent plus tôt qu'en France. Les départements et collectivités d'outre-mer se calent sur les saisons, qui ne sont pas les mêmes qu'en métropole. Quant à la Corse et aux Alpes-Maritimes, ils préfèrent, l'été, aligner les dates de leurs soldes sur les périodes de forte affluence touristique.

Les dates officielles des soldes sont :

Dates soldes d'hiver 2017 : du mercredi 11 janvier au mardi 21 février,

Dates soldes d'été 2017 : du mercredi 28 juin au mardi 8 août inclus.

Par dérogation, certains départements frontaliers ou touristiques, ainsi que les départements d'outre-mer, appliquent des dates différentes (voir tableaux). Cette dérogation ne s'applique pas dans le commerce en ligne : même lorsqu'un e-commerçant a son siège social dans un département bénéficiant d'une dérogation, il est obligé d'appliquer les dates de soldes nationales.

Les soldes d'hiver débutent à 8 heures du matin le deuxième mercredi du mois de janvier. Sauf si celui-ci tombe après le 12 janvier, auquel cas les soldes débutent le premier mercredi de janvier, comme début 2016. Quelques départements, frontaliers ou d'outre-mer, sont soumis à une réglementation différente. Pour connaître les dates des derniers soldes d'hiver département par département, consultez le tableau ci-dessous.

Date des soldes d'hiver 2017 Vous résidez dans le département Numéro du département Les soldes d'hiver 2017 auront lieu du Source : Ministère de l'Economie Ain 01 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Aisne 02 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Allier 03 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Alpes-de-Haute-Provence 04 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Alpes-Maritimes 06 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Ardèche 07 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Ardennes 08 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Ariège 09 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Aube 10 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Aude 11 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Aveyron 12 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Bas-Rhin 67 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Bouches-du-Rhône 13 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Calvados 14 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Cantal 15 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Charente 16 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Charente-Maritime 17 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Cher 18 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Corrèze 19 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Corse-du-Sud 2A mercredi 11 janvier au mardi 21 février Côte-d'Or 21 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Côtes-d'Armor 22 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Creuse 23 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Deux-Sèvres 79 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Dordogne 24 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Doubs 25 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Drôme 26 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Essonne 91 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Eure 27 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Eure-et-Loir 28 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Finistère 29 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Gard 30 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Gers 32 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Gironde 33 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Guadeloupe 971 samedi 7 janvier au vendredi 17 février Guyane 973 mercredi 4 janvier au mardi 14 février Haute-Corse 2B mercredi 11 janvier au mardi 21 février Haute-Garonne 31 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Haute-Loire 43 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Haute-Marne 52 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Hautes-Alpes 05 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Haute-Saône 70 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Haute-Savoie 74 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Hautes-Pyrénées 65 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Haute-Vienne 87 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Haut-Rhin 68 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Hauts-de-Seine 92 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Hérault 34 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Ille-et-Vilaine 35 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Indre 36 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Indre-et-Loire 37 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Isère 38 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Jura 39 mercredi 11 janvier au mardi 21 février La Réunion 974 mercredi 1er février au mardi 14 mars Landes 40 mercredi 4 janvier au mardi 14 février Loire 42 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Loire-Atlantique 44 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Loiret 45 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Loir-et-Cher 41 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Lot 46 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Lot-et-Garonne 47 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Lozère 48 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Maine-et-Loire 49 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Manche 50 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Marne 51 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Martinique 972 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Mayenne 53 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Mayotte 976 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Meurthe-et-Moselle 54 lundi 2 janvier au dimanche 12 février Meuse 55 lundi 2 janvier au dimanche 12 février Morbihan 56 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Moselle 57 lundi 2 janvier au dimanche 12 février Nièvre 58 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Nord 59 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Oise 60 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Orne 61 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Paris 75 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Pas-de-Calais 62 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Puy-de-Dôme 63 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Pyrénées-Atlantiques 64 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Pyrénées-Orientales 66 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Rhône 69 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Saint-Barthélémy 977 samedi 6 mai au vendredi 16 juin Saint-Martin 978 samedi 6 mai au vendredi 16 juin Saint-Pierre-et-Miquelon 975 mercredi 18 janvier au mardi 27 février Saône-et-Loire 71 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Sarthe 72 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Savoie 73 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Seine-et-Marne 77 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Seine-Maritime 76 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Seine-Saint-Denis 93 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Somme 80 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Tarn 81 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Tarn-et-Garonne 82 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Territoire de Belfort 90 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Val-de-Marne 94 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Val-d'Oise 95 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Var 83 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Vaucluse 84 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Vendée 85 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Vienne 86 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Vosges 88 lundi 2 janvier au dimanche 12 février Yonne 89 mercredi 11 janvier au mardi 21 février Yvelines 78 mercredi 11 janvier au mardi 21 février

Lors des dernières soldes d'hiver, du 6 janvier au 16 février 2016, 80,7% des Français ont participé, selon un sondage Toluna pour le magazine LSA. Soit une fréquentation en baisse de 0,7 point par rapport à l'année précédente. Un coup dur pour les commerçants qui ont aussi dû faire face à un budget moyen en recul de 3,4% sur un an, à 197,5 euros.

Les soldes d'été débutent à 8 heures du matin le dernier mercredi de juin. Sauf si celui-ci tombe après le 28, auquel cas les soldes débutent l'avant-dernier mercredi de juin. A titre indicatif, pour connaître les dates des derniers soldes dans votre département, consultez le tableau ci-dessous.

Date des soldes d'été 2017 Vous résidez dans le département Numéro du département Les soldes d'été 2016 auront lieu du Source : Ministère de l'Economie Ain 01 mercredi 28 juin au mardi 8 août Aisne 02 mercredi 28 juin au mardi 8 août Allier 03 mercredi 28 juin au mardi 8 août Alpes-de-Haute-Provence 04 mercredi 28 juin au mardi 8 août Alpes-Maritimes 06 mercredi 12 juillet au mardi 22 août Ardèche 07 mercredi 28 juin au mardi 8 août Ardennes 08 mercredi 28 juin au mardi 8 août Ariège 09 mercredi 28 juin au mardi 8 août Aube 10 mercredi 28 juin au mardi 8 août Aude 11 mercredi 28 juin au mardi 8 août Aveyron 12 mercredi 28 juin au mardi 8 août Bas-Rhin 67 mercredi 28 juin au mardi 8 août Bouches-du-Rhône 13 mercredi 28 juin au mardi 8 août Calvados 14 mercredi 28 juin au mardi 8 août Cantal 15 mercredi 28 juin au mardi 8 août Charente 16 mercredi 28 juin au mardi 8 août Charente-Maritime 17 mercredi 28 juin au mardi 8 août Cher 18 mercredi 28 juin au mardi 8 août Corrèze 19 mercredi 28 juin au mardi 8 août Corse-du-Sud 2A mercredi 12 juillet au mardi 22 août Côte-d'Or 21 mercredi 28 juin au mardi 8 août Côtes-d'Armor 22 mercredi 28 juin au mardi 8 août Creuse 23 mercredi 28 juin au mardi 8 août Deux-Sèvres 79 mercredi 28 juin au mardi 8 août Dordogne 24 mercredi 28 juin au mardi 8 août Doubs 25 mercredi 28 juin au mardi 8 août Drôme 26 mercredi 28 juin au mardi 8 août Essonne 91 mercredi 28 juin au mardi 8 août Eure 27 mercredi 28 juin au mardi 8 août Eure-et-Loir 28 mercredi 28 juin au mardi 8 août Finistère 29 mercredi 28 juin au mardi 8 août Gard 30 mercredi 28 juin au mardi 8 août Gers 32 mercredi 28 juin au mardi 8 août Gironde 33 mercredi 28 juin au mardi 8 août Guadeloupe 971 samedi 30 septembre au vendredi 11 novembre Guyane 973 jeudi 5 octobre au mercredi 15 novembre Haute-Corse 2B mercredi 12 juillet au mardi 22 août Haute-Garonne 31 mercredi 28 juin au mardi 8 août Haute-Loire 43 mercredi 28 juin au mardi 8 août Haute-Marne 52 mercredi 28 juin au mardi 8 août Hautes-Alpes 05 mercredi 28 juin au mardi 8 août Haute-Saône 70 mercredi 28 juin au mardi 8 août Haute-Savoie 74 mercredi 28 juin au mardi 8 août Hautes-Pyrénées 65 mercredi 28 juin au mardi 8 août Haute-Vienne 87 mercredi 28 juin au mardi 8 août Haut-Rhin 68 mercredi 28 juin au mardi 8 août Hauts-de-Seine 92 mercredi 28 juin au mardi 8 août Hérault 34 mercredi 28 juin au mardi 8 août Ille-et-Vilaine 35 mercredi 28 juin au mardi 8 août Indre 36 mercredi 28 juin au mardi 8 août Indre-et-Loire 37 mercredi 28 juin au mardi 8 août Isère 38 mercredi 28 juin au mardi 8 août Jura 39 mercredi 28 juin au mardi 8 août La Réunion 974 vendredi 1er septembre au jeudi 12 octobre Landes 40 mercredi 28 juin au mardi 8 août Loire 42 mercredi 28 juin au mardi 8 août Loire-Atlantique 44 mercredi 28 juin au mardi 8 août Loiret 45 mercredi 28 juin au mardi 8 août Loir-et-Cher 41 mercredi 28 juin au mardi 8 août Lot 46 mercredi 28 juin au mardi 8 août Lot-et-Garonne 47 mercredi 28 juin au mardi 8 août Lozère 48 mercredi 28 juin au mardi 8 août Maine-et-Loire 49 mercredi 28 juin au mardi 8 août Manche 50 mercredi 28 juin au mardi 8 août Marne 51 mercredi 28 juin au mardi 8 août Martinique 972 jeudi 5 octobre au mercredi 15 novembre Mayenne 53 mercredi 28 juin au mardi 8 août Mayotte 976 mercredi 28 juin au mardi 8 août Meurthe-et-Moselle 54 mercredi 28 juin au mardi 8 août Meuse 55 mercredi 28 juin au mardi 8 août Morbihan 56 mercredi 28 juin au mardi 8 août Moselle 57 mercredi 28 juin au mardi 8 août Nièvre 58 mercredi 28 juin au mardi 8 août Nord 59 mercredi 28 juin au mardi 8 août Oise 60 mercredi 28 juin au mardi 8 août Orne 61 mercredi 28 juin au mardi 8 août Paris 75 mercredi 28 juin au mardi 8 août Pas-de-Calais 62 mercredi 28 juin au mardi 8 août Puy-de-Dôme 63 mercredi 28 juin au mardi 8 août Pyrénées-Atlantiques 64 mercredi 28 juin au mardi 8 août Pyrénées-Orientales 66 mercredi 28 juin au mardi 8 août Rhône 69 mercredi 28 juin au mardi 8 août Saint-Barthélémy 977 samedi 14 octobre au vendredi 24 novembre Saint-Martin 978 samedi 14 octobre au vendredi 24 novembre Saint-Pierre-et-Miquelon 975 mercredi 19 juillet au mardi 29 août Saône-et-Loire 71 mercredi 28 juin au mardi 8 août Sarthe 72 mercredi 28 juin au mardi 8 août Savoie 73 mercredi 28 juin au mardi 8 août Seine-et-Marne 77 mercredi 28 juin au mardi 8 août Seine-Maritime 76 mercredi 28 juin au mardi 8 août Seine-Saint-Denis 93 mercredi 28 juin au mardi 8 août Somme 80 mercredi 28 juin au mardi 8 août Tarn 81 mercredi 28 juin au mardi 8 août Tarn-et-Garonne 82 mercredi 28 juin au mardi 8 août Territoire de Belfort 90 mercredi 28 juin au mardi 8 août Val-de-Marne 94 mercredi 28 juin au mardi 8 août Val-d'Oise 95 mercredi 28 juin au mardi 8 août Var 83 mercredi 28 juin au mardi 8 août Vaucluse 84 mercredi 28 juin au mardi 8 août Vendée 85 mercredi 28 juin au mardi 8 août Vienne 86 mercredi 28 juin au mardi 8 août Vosges 88 mercredi 28 juin au mardi 8 août Yonne 89 mercredi 28 juin au mardi 8 août Yvelines 78 mercredi 28 juin au mardi 8 août

Les soldes sont-ils toujours synonymes de bonnes affaires ? Avec la multiplication de promotions diverses tout au long de l'année, les Français n'en sont plus si sûrs. Selon l'Observatoire du rapport au prix créé en octobre 2014 par l'ObSoCo, 61% d'entre eux estiment que l'abondance de promotions leur fait perdre leurs repères sur les prix. Pire, les soldes apparaissent presque comme une arnaque : 73% des Français considèrent que le prix initial des produits a été gonflé en prévision des soldes afin que le commerçant continue à faire des bénéfices malgré la décote.

Attention : derrière une bonne affaire se cache souvent une bonne stratégie marketing. © JDN

A compter du 1er janvier 2015, la durée des soldes nationaux est repassée de 5 à 6 semaines, la période de soldes flottants étant supprimée. Cette pratique, instaurée en 2009, n'aurait pas fait preuve de son efficacité économique et provoqué "une confusion supplémentaire pour les consommateurs", selon les rapporteurs de l'amendement supprimant le dispositif.

Les soldes doivent "favoriser un écoulement accéléré de marchandises en stock, payées et dont des exemplaires ont été proposés à la vente depuis au moins un mois", stipule la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Les articles concernés doivent afficher une réduction de prix (qui peut aller jusqu'à une revente à perte) dans la limite du stock à écouler. Cette réduction, indiquée en valeur absolue ou en pourcentage, est calculée par rapport à un prix de référence, qui ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué au cours des trente derniers jours précédant le début de la période des soldes. Pas question de gonfler artificiellement les prix une semaine avant !

Les articles achetés en soldes bénéficient des mêmes garanties que les autres articles. L'annonce "ni repris ni échangé" ne dispense donc pas le vendeur d'échanger ou de rembourser l'article en cas de vice caché, comme le rappelle l'article 1641 du Code civil.

En dehors des périodes de soldes, les commerçants peuvent proposer des opérations promotionnelles, mais n'ont pas le droit de pratiquer de vente à perte ni d'utiliser le terme "solde(s)".