Le prix du fioul par département

Les tarifs du fioul domestique sont au plus bas en ce début 2016. Mais certains territoires sont plus intéressants que d'autres.

On pourrait s'en étonner mais les Français ne paient pas le litre de fioul domestique au même prix d'un département à l'autre. Le coût du transport, la proximité ou non d'un dépôt font notamment varier les tarifs du fuel. Ajoutez à cela les évolutions de prix du baril de pétrole et les coûts changeants du fret maritime, sans compter le jeu de l'offre et la demande qui varie d'une saison à l'autre et il est bien difficile de savoir quand acheter au meilleur prix.

Pour répondre en partie à cette question, le JDN, en partenariat avec Fioulmarket, vous propose la carte ci-dessous, détaillant en temps réel le prix à l'achat des 1 000 litres de fioul dans chacun des départements (hors Corse) de France métropolitaine.

Les prix du fioul par département

Passez votre souris sur les départements pour faire apparaître les données

A la fin du premier trimestre 217, en mars, les trois départements qui affichaient le prix le moins élevé étaient : Charente Maritime (673 €), Haut Rhin (673 €) et Seine-et-Marne (675 €). Les trois départements où l'on trouvait le prix le plus élevé étaient : Ardèche (81 1€), Drôme (806 €) et Indre (787 €).

Source

Fioulmarket est un site dédié à l'achat en ligne de fioul domestique pour les particuliers. Il permet de suivre l'évolution des prix du fioul par ville et de rester au fait des actualités du marché.