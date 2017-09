Loi logement : ce que le gouvernement prévoit pour réformer le secteur

Justine Gay JDN Mis à jour le 12/09/17 17:27

APL, Pinel, Bail mobilité... Ce que l'on sait déjà du projet de loi "Habitat, mobilité, logement" qui sera présenté ce mercredi 13 septembre 2017.

Après ceux de la réforme du travail, c'est au tour des grands axes de la réforme du logement d'être dévoilés. En visite à Toulouse ce lundi 11 septembre 2017, Emmanuel Macron a donné un avant-goût de ce que serait le plan logement à travers quelques annonces. Les contours restants du projet de loi baptisée "Habitat, mobilité, logement", dont le ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, avait annoncé la préparation dès cet été, seront présentés ce mercredi 13 septembre 2017. Voilà ce que l'on sait, pour l'heure, de ce que prévoit le gouvernement pour le secteur.

Les allocations logement, parmi lesquelles figure l'APL, baisseront de 5 euros par mois à compter du 1er octobre 2017. La décision du gouvernement a été rendue publique le 22 juillet dernier. Dans l'interview fleuve qu'il a accordée à l'hebdomadaire Le Point du jeudi 31 août, Emmanuel Macron a affirmé qu'il envisageait d'aller "plus loin" que cette coupe de 5 euros par mois "mais seulement dans le cadre d'une transformation profonde qui doit faire baisser les loyers". Lors d'un discours devant les préfets réunis à l'Elysée ce mardi 5 septembre, le président de la République a appelé "tous les propriétaires à baisser les loyers de 5 euros" par mois, pour compenser la baisse des APL. Le gouvernement pourrait également toucher aux modalités d'attribution de l'aide, si l'on se fie aux déclarations de Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des territoires, dans les colonnes du Figaro du mercredi 6 septembre : "Si on attribuait les APL en fonction du revenu instantané des personnes et non pas de celui qu'elles touchaient deux ans plus tôt, on pourrait économiser 100 millions d'euros par mois".

A l'été 2017, Jacques Mézard avait fait part de sa réticence à mettre fin brutalement au dispositif fiscal Pinel au 31 décembre 2017, date jusqu'à laquelle il avait été étendu. Le bruit d'un recentrage du champ d'application sur les zones tendues, où la demande de logements dépasse largement l'offre disponible, avait alors commencé à courir. Il semble que ce soit la piste privilégiée du gouvernement : "Nous voulons les [le Pinel ou le PTZ] réorienter et les recentrer pour les rendre plus efficaces", a-t-il déclaré au Figaro. D'après le magazine Challenges, 42 villes seraient exclues du champ d'application du dispositif, dont beaucoup situées près de la côte Atlantique. Parmi elles, figureraient notamment Brest, Dax, La Roche-sur-Yon, Laval, ou encore Quimper. D'autres communes, comme Belfort, Calais, Draguignan, Dreux ou Dunkerque, pourraient également sortir des zones éligibles au Pinel.

PTZ

Comme le Pinel, le PTZ s'oriente vers un réaménagement et non vers une disparition pure et simple. Le gouvernement n'a pas donné davantage de précisions sur les conditions dans lesquelles ce dispositif serait réorienté.

Parmi les mesures sur lesquelles le président de la République a communiqué ce lundi 11 septembre figure la création de 50 000 places d'hébergèrent d'urgence supplémentaires pour remplacer les nuitées d'hôtel, jugées coûteuses. La répartition se fera comme suit : 10 000 en pension de famille et 40 000 dans le parc locatif. Un dispositif d'intermédiation locative sera mis en place, permettant à des plateformes intermédiaires d'assumer le risque locatif et ainsi de proposer des logements "beaucoup moins chers en ville" aux plus précaires. Ce volet de la réforme, intitulé "Logement d'abord", fera l'objet d'un déploiement accéléré dans 15 territoires volontaires, dont fait partie la ville rose, a précisé le chef de l'Etat. Autre disposition annoncée par Emmanuel Macron à destination du parc social : la construction de 40 000 logements neufs "très sociaux" par an dès 2018 et sur tout le quinquennat. La fondation Abbé Pierre en dénombre 35 000 aujourd'hui. Le locataire de l'Elysée a également fait part de sa volonté de "faire tourner davantage le parc social en faisant rentrer beaucoup plus de monde et activer une politique de baisse des prix".

Il n'y a pas que dans le parc social que l'exécutif compte doper la production de logements neufs : il nourrit également cette ambition pour le parc privé. Pour la réaliser, il entend procéder à "une réduction des exigences des normes environnementales et sociale". Le gouvernement compte également pénaliser "fortement" les auteurs de recours abusifs et booster la dématérialisation des permis de construire. Enfin, en vue de libérer du foncier, il est question de revoir la fiscalité sur les terrains à bâtir en zones tendues.

Promise par le candidat d'En Marche à l'élection présidentielle, la création d'un bail mobilité à durée très limitée figurera dans le projet de loi logement. Il s'agit d'un contrat de 1 à 8 mois maximum, non renouvelable, destiné notamment aux actifs en formation, période d'essai, stage et aux salariés en CDD. Le locataire n'aura pas besoin de s'acquitter d'un dépôt de garantie et les loyers impayés seront "couverts par la garantie Visale". L'organisme Action logement assumera en effet les impayés du locataire dans la limite d'un loyer de 1 500 euros à Paris et de 1 300 euros ailleurs sur le territoire.

IFI : qu'est-ce que le nouvel ISF voulu par Macron ? Le candidat Macron avait proposé lors de la campagne de supprimer l'ISF tel qu'on le connaît et de le remplacer par un impôt sur la rente immobilière. A quoi ressemblera l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) ?