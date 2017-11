Le chômage en hausse de 0,2% en octobre : tous les détails

La Rédaction JDN Mis à jour le 24/11/17 18:55

En octobre 2017, le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse de 0,2% sur un mois, à 3 483 600. Au troisième trimestre 2017, le taux de chômage augmente de 0,2 point sur trois mois à 9,4%.

Le nombre de chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, est en hausse de 0,2% sur le mois d'octobre après une baisse de 1,8% sur le mois de septembre. Cela représente 8 000 inscrits de plus par rapport au mois précédent. Sur un an, le nombre est également en hausse de 0,2%. Toutes catégories confondues, sur le mois d'octobre, le nombre d'inscrits s'élève à 6 287 000 en France métropolitaine. Sur le mois de septembre, le chiffre était de 6 299 500. Il s'agit donc d'un léger repli de 0,2%. Sur un an, la hausse est toutefois de 1,1%.

En octobre 2017, pour l'ensemble des catégories et dans la France entière, le nombre de chômeurs atteint 6 623 100 personnes contre 6 635 000 personnes sur le mois de septembre. A la différence des gouvernements précédents, Muriel Pénicaud, ministre du Travail a annoncé qu'elle ne commentera pas les chiffres du chômage tous les mois.

Le 9 novembre 2017, Pôle emploi et le ministère du Travail ont annoncé qu'à partir du mois de janvier 2018, la Dares (le service d'études et statistiques du ministère du Travail) publiera tous les trois mois le nombre de demandeurs d'emploi. Jusqu'à présent, les chiffres étaient rendus publics tous les mois. Cependant, le nombre de demandeurs d'emploi continuera à être mis en ligne sur le site du ministère. Mais il ne fera plus l'objet d'une publication. Selon le communiqué de presse de la Dares, "cette refonte de la publication vise à mettre l'accent sur les évolutions tendancielles de ces statistiques plutôt que sur leurs variations au mois le mois, qui sont très volatiles et parfois difficiles à interpréter".

Le nombre de chômeurs en France métropolitaine © JDN

Sur le mois d'octobre 2017, le taux de chômage est en augmentation de 0,4% par rapport au mois de septembre chez les moins de 25 ans. La tendance est également à la hausse chez les 50 ans et plus : +0,5%. Chez les 25-49 ans, l'augmentation mensuelle du chômage est plus limitée (+0,1%). Notons que sur le mois d'octobre, la hausse du chômage est plus prononcée chez les femmes (+0,4%) que chez les hommes (+0,1%).

La répartition des demandeurs d'emploi en France par catégorie. © JDN

En octobre 2017, sur les cinq catégories de chômeurs, deux sont en hausse : les chômeurs de catégorie A (+0,2%) et les chômeurs de catégorie C (+0,7%). En revanche la baisse est de -0,7% dans la catégorie D. Mieux encore, le nombre de chômeurs de catégorie B est en baisse (-2,2%) tout comme celui de catégorie E (-2,6%). Les chômeurs de catégorie D sont ceux qui ne sont pas tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi (en raison d'un stage en entreprise, d'une formation, d'une maladie professionnelle, etc.), y compris les demandeurs d'emploi en convention de reclassement personnalisé (CRP), en contrat de transition professionnelle (CTP), sans emploi et en contrat de sécurisation professionnelle.

Les demandeurs d'emploi selon leur ancienneté. © JDN

Le nombre d'inscrits depuis moins de trois mois passe 1 150 900 à 1 124 800 entre septembre et octobre 2017 soit un repli mensuel de 2,3% (contre une baisse de 4,5% entre août et septembre). Le nombre d'inscrits depuis moins d'un an est en diminution mensuelle de 0,6%. Il passe de 3 127 200 à 3 110 000 entre septembre et octobre 2017. En revanche, concernant le nombre d'inscrits depuis un an ou plus, les choses sont différentes puisque l'on observe une hausse mensuelle de 0,7%. Sur un an, la hausse s'élève même à 3,5%.

Motifs d'inscription à Pôle emploi. © JDN

En France métropolitaine, en octobre 2017, le principal motif du chômage (outre le motif autres cas) est la fin de CDD (105 000 en baisse de 6,4% sur trois mois). Le motif "Autres cas" pour sa part, reste le principal motif des inscriptions à Pôle emploi (186 600, soit un net repli de 9,9% sur trois mois). A noter, que cette catégorie regroupe les motifs suivants : fin d'activité non salariée, rupture conventionnelle de CDI, retour en France et fin de détention, entre autres. Un chiffre mérite également d'être donné : le nombre de licenciement pour motif économique est en baisse de 16,2% sur un an.

Cliquez sur les intitulés de données pour les faire disparaître du graphique. Affichez la période voulue grâce à la barre horizontale.

Le taux de chômage en France métropolitaine depuis 1975 © JDN

Au troisième trimestre 2017, le taux de chômage en France métropolitaine connaît une hausse de 0,2 point sur trois mois. Il s'élève désormais à 9,4% de la population active. Outre-mer compris, sur le troisième trimestre 2017, le taux de chômage au sens du BIT atteint 9,7%, soit 0,2 point de plus qu'au second trimestre.

En France métropolitaine au troisième trimestre 2017, les moins de 25 ans restent de loin les plus touchés par le chômage (21,9%). Dans cette catégorie, le taux de chômage est toutefois en recul puisqu'il était de 22,6% au second trimestre. En revanche entre le second et le troisième trimestre 2017, le taux de chômage augmente chez les 25-49 ans (de 8,5% à 8,9%) et chez les 50 ans et plus (de 6,3% à 6,4%). Soulignons également qu'entre le second trimestre et le troisième trimestre 2017, le taux de chômage est en hausse de 0,2 point chez les hommes (de 9,3% à 9,5%) et chez les femmes (de 9% à 9,2%).

En septembre 2017, en France métropolitaine, les trois départements qui comptent le plus de chômeurs de catégorie A sont le Nord , les Bouches-du-Rhône et Paris .

Le nombre de chômeurs de catégorie A par département en septembre 2017 Département Nombre de chômeurs Département Nombre de chômeurs Ain 25 500 Indre-et-Loire 29 200 Aisne 35 600 Isère 59 800 Allier 17 400 Jura 9 700 Alpes-de-Haute-Provence 10 000 Landes 19 200 Alpes-Maritimes 67 800 Loire 38 000 Ardèche 17 800 Loire-Atlantique 64 000 Ardennes 15 600 Loiret 34 300 Ariège 9 600 Loir-et-Cher 14 300 Aube 18 500 Lot 8 200 Aude 23 500 Lot-et-Garonne 16 000 Aveyron 10 500 Lozère 2 400 Bas-Rhin 54 600 Maine-et-Loire 38 300 Bouches-du-Rhône 138 300 Manche 19 300 Calvados 33 600 Marne 25 600 Cantal 4 400 Mayenne 10 400 Charente 17 800 Meurthe-et-Moselle 38 000 Charente-Maritime 32 700 Meuse 9 000 Cher 15 800 Morbihan 34 100 Corrèze 9 500 Moselle 56 700 Corse du sud 7 000 Nièvre 8 400 Côte-d'Armor 27 000 Nord 181 500 Côte-d'Or 22 900 Oise 44 000 Creuse 5 200 Orne 12 600 Deux-Sèvres 14 600 Paris 134 200 Dordogne 19 900 Pas-de-Calais 86 900 Doubs 25 300 Puy-de-Dôme 30 500 Drôme 29 600 Pyrénées-Atlantiques 30 100 Essonne 59 200 Pyrénées-Orientales 34 200 Eure 31 500 Rhône 97 900 Eure-et-Loir 21 600 Saone-et-Loire 23 500 Finistère 40 900 Sarthe 26 700 Gard 51 500 Savoie 21 200 Gers 7 500 Seine-et-Marne 66 600 Gironde 90 100 Seine-Maritime 74 200 Haute-Corse 8 000 Seine-Saint-Denis 120 700 Haute-Garonne 79 200 Somme 33 000 Haute-Loire 9 200 Tarn 20 800 Haute-Marne 7 800 Tarn-et-Garonne 14 700 Haute-Pyrénées 12 400 Territoire de Belfort 7 400 Hautes-Alpes 7 800 Val-de-Marne 76 800 Haute-Saône 10 700 Val-d'Oise 72 900 Haute-Savoie 37 400 Var 59 000 Haute-Vienne 16 700 Vaucluse 37 500 Haut-Rhin 38 700 Vendée 26 700 Hauts-de-Seine 81 000 Vienne 17 400 Hérault 83 400 Vosges 19 600 Ille-et-Villaine 44 600 Yonne 15 600 Indre 10 500 Yvelines 66 000

Sur le mois de septembre, presque tous les départements voient leur taux de chômage diminuer. C'est dans la Marne que le reflux mensuel est le plus important (-17,42%). La Côte d'Or (-11,58%) et le Maine et Loire (-11,34%) complètent le podium. Soulignons que neuf départements subissent une hausse du chômage : la Savoie, la Corse du Sud, la Haute-Corse, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, les Alpes de Haute Provence, le Var et les Hautes-Alpes, département dans lequel le chômage a le plus augmenté (+14,71%).

Comme le mois précédent, c'est dans le Nord que les chômeurs de catégorie A sont les plus nombreux : ils sont 181 500 en septembre, un chiffre en baisse sur un mois (+3,51%). Deuxième département dans lequel le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité est le plus élevé : les Bouches-du-Rhône où le nombre d'inscrits évolue aussi par rapport au mois précédent (-2,54% soit 138 300 inscrits). Le podium est complété par Paris avec 132 200 inscrits dénombrés fin septembre, soit une baisse de 8,58% sur un mois.

A l'opposé de l'échelle, les départements qui comptent le moins de chômeurs sont la Lozère (2 400 inscrits) , le Cantal (4 400 inscrits) et la Creuse (5 200). Les chiffres nationaux cités sont corrigés des variations saisonnières et des jours ouvrables.

Grâce à notre carte interactive, découvrez le taux de chômage par département au second trimestre 2017.

Au second trimestre 2017, les trois départements français qui affichent le plus fort taux de chômage sont les Pyrénées Orientales (14,8%), l'Hérault (13,4%) et l'Aisne (13,2%). Dans les trois départements, le taux de chômage est en recul par rapport au quatrième semestre 2016 puisqu'il était de 15,3% dans les Pyrénées Orientales, 13,9% dans l'Hérault et 13,2% dans l'Aisne. A l'inverse, les départements aux taux de chômage les plus bas sont le Cantal (5,9%), la Lozère (6%) et la Mayenne (6,3%). Ces trois territoires enregistrent des taux de chômage inférieurs à la moyenne nationale qui s'établit à 9,3% en France métropolitaine.

Le taux de chômage en fonction des Présidents. © JDN

Des derniers présidents à avoir dirigé la France, c'est sous Nicolas Sarkozy que les chiffres du chômage ont été les meilleurs. En janvier 2008, le taux de chômage en France métropolitaine est à son plus bas depuis janvier 1996, à 6,8%. Le plus faible nombre de chômeurs de catégorie A depuis 1996 a lui aussi été enregistré sous le prédécesseur de François Hollande, en février 2008, à 1 976 900 dans la métropole. Pour ses premiers mois complets à l'Elysée, Emmanuel Macron a connu une hausse du chômage en mai un reflux en juin et une hausse en juillet et en août. Sur le mois de septembre, a eu lieu une baisse de 1,8%. Avant d'être revus à la hausse en octobre. Ces chiffres sont donc irréguliers. Emmanuel Macron compte sur la réforme du code du travail par ordonnances pour faire baisser durablement le taux de chômage.

Bon à savoir

Le nombre de chômeurs en France représentés dans le premier graphique sont les demandeurs d'emploi de catégorie A inscrits à Pôle Emploi, c'est-à-dire les personnes sans emploi "tenues de faire des actes positifs de recherche d'emploi" et donc non les chômeurs de longue durée. Les données présentées concernent les demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi, l'organisme en charge de la lutte contre le chômage.