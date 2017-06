Carnet de nominations du 5 juin 2017

Yannick Letranchant chez France Télévisions

Yannick Letranchant est le nouveau directeur exécutif en charge de l'information de France Télévisions. Il succède à Michel Field. Journaliste de formation, il a été directeur adjoint de la rédaction et directeur des journaux télévisés nationaux de France 2. Il a également dirigé France 3 Nord-Ouest. Depuis août 2015, il était directeur délégué de France 3 en charge du réseau régional.

Denis Machuel chez Sodexo

Le groupe Sodexo annonce la nomination de Denis Machuel au poste de directeur général et président du comité exécutif en remplacement de Michel Landel. Denis Machuel est actuellement directeur digital et directeur général services, avantages, récompenses et services aux particuliers et à domicile. Sa nomination sera effective le 1er janvier 2018. Mais dès le 1er septembre 2017, il sera nommé directeur général adjoint du groupe.

François Rubichon chez Autogrill

Le groupe Autogrill annonce la nomination de François Rubichon au poste de directeur général. Agé de 53 ans, il a notamment occupé les fonctions de directeur général délégué des Aéroports de Paris, de conseiller du président de La Poste et de directeur exécutif des ressources humaines de SFR.

Nicolas Wertans chez Elior France

A 49 ans, Nicolas Wertans est le nouveau directeur général d'Elior France. Sa nomination est effective depuis le 1er juin 2017. Il a notamment occupé les fonctions de directeur de Ford en Suisse, président du directoire de BMW France, directeur des opérations internationales de PSA et directeur des ventes monde de Renault et Dacia. Depuis novembre 2016, il était président de Ford France.

Les autres nominations de la semaine

Fabrice Bakhouche est nommé directeur de la stratégie d' Hachette Livre

est nommé directeur de la stratégie d' Bruno Boucq est le nouveau directeur général d' Interoute

est le nouveau directeur général d' Erik Ekudden est nommé dhief technology officer d' Ericsson

est nommé dhief technology officer d' Srikanth Iyengar est nommé group chief executive Europe de Conduent

est nommé group chief executive Europe de Marianne Mairesse prend la direction de la rédaction de Marie Claire

prend la direction de la rédaction de Vincent Perrin devient DRH de Oney France

