Offres d'emploi : lesquelles reçoivent le plus de candidatures ?

Si certains postes n'arrivent pas à trouver preneurs, d'autres croulent sous les CV. C'est particulièrement le cas pour trois professions.

Lorsqu'ils recherchent des spécialistes dans la tech, les recruteurs peuvent attendre plusieurs jours avant de recevoir un CV et une lettre de motivation. Mais sur certaines offres, les candidatures s'accumulent et les personnes en charge du recrutement doivent passer du temps à trier les candidatures pour trouver une short list à convoquer en entretien d'embauche.

Quels sont ces postes dans lesquels la demande excède largement l'offre ? Pour répondre à cette question, le JDN s'est procuré les données du site d'emploi Jobintree sur les six derniers mois. Sur 420 000 offres d'emploi et 1,4 million de candidatures, certaines tendances se dessinent.

Plusieurs secteurs ont des volumes de recrutement élevés mais font face à de nombreuses demandes. C'est notamment le cas dans le domaine des ressources humaines (responsable RH, responsable formation, gestionnaire de paie).

Au sommet du classement, trois métiers se détachent nettement. Tous ont un point commun : ils relèvent du secteur de la communication. Dans ce domaine, les formations disponibles excèdent largement les besoins des recruteurs, ce qui peut expliquer cette situation.

Il y a quelques mois, le JDN et Jobintree avaient listé les emplois qui peinent le plus à recruter. Avec 0,7 candidature par annonce les développeurs SQL et les ingénieurs télécom occupaient la première place à égalité.

Place désormais aux métiers qui reçoivent le plus de candidatures par annonces postées :

Précisons que les chiffres donnés dans ce dossier ne comprennent que les réponses envoyées suite à une annonce passée sur Jobintree. Comme les entreprises sont habituées à poster des annonces sur plusieurs sites, les réponses sont en réalité beaucoup plus élevées.

