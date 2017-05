Ces astuces qui permettent de captiver un interlocuteur

Voici 16 techniques et comportements qui vous permettront facilement d'obtenir de l'adhésion et de la considération lors de vos prochains rendez-vous professionnels.

Le charisme et la force de conviction ne sont pas offerts à tout le monde à la naissance. Mais rassurez-vous, rien d'irrémédiable. Le bagou, la faconde, l'aisance gestuelle peuvent s'apprendre rapidement. Exceller face à un recruteur ou un partenaire commercial nécessite certaines techniques pour maîtriser les codes de la communication verbale et non verbale.

Adopter les bons gestes Voir les photos Les gestes sont autant importants que les mots. © Vasily Merkushev-123rf

Le charisme se révèle à travers le fond de votre discours : avant l'entretien, il est recommandé de préparer des anecdotes, des exemples marquants. En utilisant un langage simple avec des mots percutants, vous pouvez ainsi mettre en valeur votre récit par une histoire dans laquelle votre interlocuteur va pouvoir s'identifier. Travailler sa voix est également important. Une conversation prononcée sur un ton plat et monocorde est rebutante. En revanche, un ton dynamique, articulé, énergique et sans agressivité vous fait gagner des points. Comme la voix, le langage de votre corps et vos gestes vont apporter de l'assurance à vos propos et démontrer votre réelle envie de dialoguer. Ainsi, un lien direct va s'établir et cette connexion plus chaleureuse accrochera votre interlocuteur.

Il est vrai qu'un introverti ne pourra jamais changer profondément sa nature mais il peut renverser durablement la vapeur en lisant ce qui suit.

Pour entrer dans le détail minutieux des astuces qui permettent de captiver un interlocuteur, le JDN a élaboré une liste de 16 points incontournables. Trois spécialistes se sont penchés sur ces questions :

Catherine Berliet : business coach chez Catherine Berliet Conseils, elle a écrit l'ouvrage "Et si j'avais du charisme" (Editions Eyrolles)

Jean-Paul Lugan : coach et formateur en management au cabinet Lugan and Partners

Delphine Roset : formatrice, coach et fondatrice du cabinet Osalys

Voici les 16 astuces à ausculter minutieusement :

