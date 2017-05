Cadre ou agent de maîtrise : quel est le meilleur statut ?

Les cadres et les agents de maîtrise ont des conditions de travail parfois très différentes. Voici un comparatif de ces deux statuts.

Le statut cadre est réputé plus prestigieux que celui d'agent de maîtrise. Mais lorsque l'on compare les deux statuts à la loupe, les choses ne sont pas forcément si tranchées. Chaque statut possède ses avantages et ses inconvénients.

Des périodes d'essai différentes

Dès lors, vaut-il mieux posséder le statut de cadre ou celui d'agent de maîtrise ? Quels sont les points importants à connaître en matière de contrat de travail, de période d'essai, de salaire ou de protection contre les licenciements ? Que peut espérer un agent de maîtrise en devenant cadre ? Quels sont les dangers du forfait-jour ? L'âge et les conditions du départ sont-ils différents ? Précisons également que le statut cadre n'est pas uniforme. Il en existe trois catégories : cadre autonome, intégré ou cadre dirigeant. L'agent de maîtrise, lui, se situe entre l'employé et le cadre.

Ces questions sont complexes et doivent être examinées en détail. Il est vrai que la situation varie en fonction des conventions collectives mais aussi de l'ancienneté. Pour vous aider à y voir plus clair, le JDN a interrogé deux avocates spécialisées dans le droit du travail.

Dhiana Badji : Avocate au sein du cabinet Jeantet, titulaire d'un DESS Droit des affaires et d'un Master de droit anglo-américain, Dhiana Badji conseille des sociétés à dimension internationale sur des problématiques de droit social et de ressources humaines. Elle est spécialiste des contentieux collectifs et individuels en droit du travail ou des problématiques de négociation collective.

Alexandra Manchès : Avocate diplômée de la Sorbonne et de Sciences Po Grenoble, elle accompagne ses clients dans la gestion et la résolution des litiges de la vie quotidienne (droit du travail, droit immobilier, droit de la consommation, droit administratif...). Elle exerce son activité sur Paris et la région parisienne.

