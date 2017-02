L'expérience salarié : enjeu de performance de demain

Le bien-être, source de performance

Par voie de conséquence directe, la chaîne de “contentement” observée jusque là par les entreprises (actionnaires, clients, collaborateurs) commence à s'éroder. Elle n’est évidemment pas créatrice de sens pour l’employé.Cela fait des années que les entreprises communiquent sur les initiatives en place, à des fins humanistes parfois, de communication externe et de marque employeur souvent.Mais aujourd’hui, l’expérience employé devient un enjeu de performance pour faire venir et retenir les talents. Un enjeu économique en somme, quand on connaît la corrélation entre satisfaction au travail et performance Et donc émerge un nouveau paradigme, porteur de plus de sens pour les salariés :1. collaborateurs > 2. clients > 3. actionnaires.Un salarié satisfait est un salarié performant, qui engendrera plus et de meilleures relations avec les clients et donc des résultats améliorés qui contenteront les actionnaires.Certaines entreprises l’ont compris depuis belle lurette, et ce n’est pas un hasard si les entreprises qui traitent bien leurs salariés sont plus performantes que les autres.Mais la majorité est à la traîne sur cette tendance, et surtout ne sait pas comment aborder cette nouvelle donne.