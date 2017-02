Comment booster votre CV ? Grâce à la vidéo

Qui dit digitalisation du recrutement dit digitalisation de la lettre de motivation mais surtout du CV. le CV vidéo a bien des atouts dans sa poche. Et contrairement aux idées reçues, il se fait facilement.

Les processus de recrutement deviennent de plus en plus longs et de plus en plus compliqués. Désormais, les candidats de comptent par dizaine pour une seule offre d'emploi. Et les recruteurs ploient sous les lettres de motivation et les CV traditionnels.

Face à une telle concurrence, rien de mieux qu'un CV nouvelle génération pour simplifier le tout et se donner les meilleures chances pour réussir. Il s'agit d'un atout précieux pour les recruteurs qui ont une meilleure vision d'ensemble du candidat.

La vidéo, c’est la nouvelle façon de recruter et d’être recruté, celle des "Digital Natives", millennials et autre génération Z, qui sont nés avec internet et ont grandi avec les réseaux sociaux et les smartphones.

Le CV vidéo a trois grands avantages.

Plus simple et plus rapide

Pour commencer, les CV vidéo simplifient l’embauche. Il n’y a plus qu’un seul document à produire pour les candidats et plus qu’un seul dont tenir compte pour les recruteurs. L’employeur sait tout de suite si le postulant pourrait convenir au poste visé, ce qui lui permet de faire une pré-sélection bien plus facilement et avec moins de doutes quant aux qualifications et à la personnalité des postulants.

Les CV vidéo représentent aussi un gain de temps non négligeable. Selon Ben Rosen, fondateur et PDG du cabinet de recrutement britannique Inspiring interns, les vidéos durent en moyenne 1 minute et il faut en environ 12 secondes à un recruteur pour se faire une idée sur le candidat. A contrario, il faut deux à quatre minutes pour lire un CV papier et déterminer si le candidat possède les compétences nécessaires pour le poste.

Le CV vidéo accélère également le processus décisionnel, les vidéos sont plus explicites que les CV papier classiques, ce qui permet de passer directement aux entretiens individuels, sans compromettre la qualité du recrutement.

Plus personnalisé

Le processus de recrutement traditionnel est très anonyme et impersonnel, chacun utilise les mêmes types de CV, rédigent des lettres de motivation avec les mêmes formules toutes faites, etc.

Le CV vidéo permet aux candidats de montrer leur personnalité, de mettre en évidence leurs capacités et compétences et puis les atouts qu’ils pourraient apporter à l’entreprise. Il est idéal pour montrer son savoir-être en plus de son savoir-faire et de faire transparaître tout ce qui habituellement ne passe pas à l’écrit : la façon de s’exprimer, de se tenir, le sourire, les compétences linguistiques, ou encore le dynamisme. La digitalisation du CV est plus intéressante pour tous, car plus personnelle.

Plus efficace et percutant

Les CV vidéo encouragent les candidats à s’intéresser uniquement aux emplois qui leur conviennent le mieux plutôt que de candidater à une multitude d’emplois en ligne, qui ne correspondent pas forcément à leurs compétences ou à leurs projets. Le CV vidéo incite le candidat à être plus sélectif. En conséquence, il permet d’assortir les diplômés avec des postes qui leur correspondent vraiment, car la démarche est plus transparente, plus explicite et plus efficace : les candidats contrôlent le message qu’ils veulent faire passer.

Côté entreprise, grâce à l’efficacité du CV vidéo, il est possible de réduire les risques liés à la lenteur du processus et d’éviter la perte éventuelle d’un candidat idéal qui aurait trouvé son bonheur ailleurs.

Le CV vidéo est aussi un moyen de lutter contre les stéréotypes liés aux handicaps. L’Association des Paralysés de France a récemment été récompensée par Atout Soleil, pour son projet de CV Numérique visant à aider les personnes en situation de handicap à mettre en avant leurs atouts, à présenter leur handicap d’une autre manière.