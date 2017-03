Innovation et protection juridique : Petit guide pratique du dépôt de brevet

Une protection par des brevets puissants et une liberté d’exploitation commerciale sont indispensables pour permettre à une entreprise de commercialiser un produit technologique innovant, éviter d’être poursuivie et condamnée en justice pour contrefaçon et empêcher la concurrence de copier impunément l’innovation.

Protéger de la manière la plus large possible l’invention : non seulement le produit qui va être réellement développé, mais aussi les générations futures du produit ainsi que des produits alternatifs. Car le but est de bloquer les concurrents, pour ne pas qu’ils essaient de copier le produit ou de développer un produit similaire, ou un meilleur produit.

Au moment d'une invention, il y a toujours quelque part dans le monde, à peu près au même moment, quelqu’un d’autre qui a une idée similaire. La règle juridique est partout la même : ce n’est pas le premier qui invente mais le premier qui dépose un brevet qui aura l’antériorité et donc le brevet. Celui qui aura déposé un brevet avec des revendications similaires quinze jours plus tard aura irrémédiablement perdu la bataille.

Il y a quelques années encore, la règle aux Etats-Unis était différente, c’était la date de l’invention qui comptait et non la date de dépôt de la demande de brevet. J’ai pu ainsi obtenir un brevet lorsque j’étais à l’université de Stanford qui a connu un grand succès industriel et commercial, bien qu’un concurrent ait déposé quelques semaines plus tôt un brevet, car nous avons pu apporter la preuve, avec mes cahiers de laboratoires, que j’avais été le premier à générer l’invention. Mais désormais aux Etats Unis, en Europe ou ailleurs, c’est la date de dépôt de brevet qui prime. La conséquence est qu’il faut se précipiter chez son conseil en brevet pour écrire et déposer un brevet lorsqu’on fait une invention. Nul besoin, contrairement à ce que prétendent beaucoup de gens, de faire beaucoup d’expériences scientifiques, de démonstrations de l’invention avant de déposer le brevet. Certains de mes meilleurs brevets ont été déposés avec du "jus de cerveau", avant que les expériences scientifiques de validation aient été réalisées. Il s’agit bien d’une « urgence nationale » lorsque l’on pense avoir conçu une invention : déposer le brevet, de manière aussi large que possible, dès lors que l’invention pourrait avoir un potentiel commercial significatif.

Il est temps ensuite, dans les 12 mois suivants, de déposer une version amendée de la demande de brevet, avec des résultats expérimentaux supplémentaires. Lorsque l’on rédige un brevet, il faut une grande complicité entre le conseil en brevet et les inventeurs qui doivent se « lâcher les neurones » pour inclure le plus d’applications et d’exemples possibles dans le texte du brevet et pour rédiger des revendications (les textes juridiques qui couvrent en détail les différents aspects de l’invention) ciselées comme de petits diamants. Une bonne revendication couvre non seulement largement l’invention mais aussi les produits similaires, analogues, alternatifs et dérivés, et rend la tâche des futurs concurrents (contrefacteurs ou innovateurs) très difficile.