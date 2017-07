Les RH au cœur de la transformation digitale des entreprises ?

Cela est dit à toutes les sauces. Les entreprises doivent se digitaliser pour survivre. Mais, une chose importante est peu relayée : la fonction RH a un rôle stratégique pour accompagner l'organisation. Voici comment.

La transition vers un business model digital requiert des changements fondamentaux dans les processus organisationnels de base et la manière de travailler des collaborateurs au quotidien. C’est une disruption profonde et de nombreuses organisations européennes sont confrontées aux nombreux défis qu’elle impose.

Impacts de la transformation numérique sur le métier des RH

L’étude d’IDC intitulée « Futur Business : Libérez vos Talents », publiée en 2017 et sponsorisée par Cornerstone, a dévoilé dans quelle mesure la transformation digitale impacte le métier des RH, et comment les professionnels des RH et les managers opérationnels analysent cette évolution. Elle démontre que la résistance culturelle au changement représente le premier frein à la transformation digitale. Le second et le troisième étant (peut-être sans surprise) les systèmes informatiques historiques et la difficulté à fidéliser les talents les plus stratégiques.

Il est intéressant de noter que l’étude a également démontré que dans les entreprises affichant les plus forts taux de croissance, les interactions entre les RH et les managers opérationnels sont beaucoup plus fréquentes, et l’alignement entre les RH et de l’informatique est meilleur. Il est donc essentiel que les RH contribuent à surmonter les barrières qui freinent la transformation digitale. Après tout, le digital c’est le futur, que les entreprises soient prêtes ou pas. Voici donc quelques idées qui aideront les RH à collaborer étroitement avec les managers opérationnels et les membres du comité exécutif pour gérer le changement, tout en suscitant l’engagement des collaborateurs.

Communiquer et interagir

Réussir un changement culturel implique d’instaurer une communication régulière et efficace dans l’ensemble de l’organisation. Assurez-vous d’utiliser tous les canaux disponibles pour encourager cette transformation, et évitez les moyens d’interaction statiques. Attachez-vous plutôt à privilégier le plus possible les conversations ouvertes. Instaurer une relation régulière entre les RH et les managers de proximité permet en outre de lever tout malentendu et engage les RH à être partie prenante du business et pas seulement "business partner".

Encouragez l’équipe de direction à piloter le changement culturel, ce qui garantira l’adhésion des plus hauts échelons hiérarchiques de l’entreprise. Seule, votre équipe RH ne peut prendre en charge ce changement. Elle a besoin du support de la direction, comme de la pleine compréhension de l’ensemble des employés, pour garantir la réussite de la transformation digitale.

Montrez la voie et ajustez

Localisez et diffusez les bonnes pratiques, en les accompagnant d’exemples de stratégies de transformation digitale réussies qui ont abouti à une évolution culturelle. Simultanément, assurez-vous que cette évolution soit surveillée, analysée et réajustée continuellement. Ainsi, vous donnerez à votre entreprise une idée claire de ce qui peut ou pourrait être réalisé, et avec un peu de chance, abattrez certaines barrières.

Fidéliser les talents stratégiques est capital dans le cadre d’une transformation digitale. Concevez et mettez en œuvre une stratégie complète visant à fidéliser et à engager les principaux talents et compétences clés de l’entreprise au regard de la vision à long terme de l’entreprise. Ils contribueront fortement à la réussite de votre projet de transformation.

Parallèlement à la fidélisation des talents, vous devez être attentif aux niveaux de satisfaction des collaborateurs et à leur perception à la fois en interne et en externe, tout en vous assurant que le bien-être et la fierté sont communément de mise. La marque employeur est un élément décisif dans l’acquisition et la rétention des talents, et quelques commentaires négatifs sur votre entreprise dans un site comme Glassdoor peuvent vous empêcher de recruter.