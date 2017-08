RH, et si vous mettiez vos collaborateurs au yoga ?

Installer des tapis et mettre des instructeurs de yoga à disposition des salariés, ce n’est pas inciter à la flemmardise. Il semblerait au contraire que cette pratique permette de maximiser la performance et le bien être au travail.

L’entreprise est assimilable à un corps dont la santé repose sur celle de ses collaborateurs. Pour sa bonne marche, il est indispensable de permettre à chaque collaborateur d’atteindre son plein potentiel. Et pour cela, les techniques de management traditionnelles ne sont pas suffisantes.

S’il est primordial de maîtriser les soft skills et les gestes techniques, le rapport à soi-même ne doit pas être négligé. Il permet de prendre conscience de sa marge de progression. Ce qui ouvre la voie vers l’épanouissement au travail. Tout en éloignant les risques de maladies professionnelles telles que le burn out.

Mais comment atteindre ce nirvana ? Par le yoga. Ce type de pratique est basé sur la connaissance de soi, le ressenti et la visualisation. Le yoga peut concerner tous les salariés, qu’ils soient cadres, agents de maîtrise, freelance, en CDI ou en CDD. Il n’y a pas de niveau à atteindre, pas de compétition mais seulement l’idée d’une progression guidée par le bien-être et la connaissance de soi. Fondées sur le relâchement du mental, la maîtrise du souffle, et l’affinement de la concentration.

Pour une entreprise, le yoga permet d’atteindre simultanément plusieurs objectifs :

Améliorer le bien-être et la santé des collaborateurs,

Donner aux managers et aux salariés les clés pour lutter contre le stress,

Lutter contre l’absentéisme,

Lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS) et les risques psychosociaux,

Améliorer l’esprit de groupe. Au yoga, les salariés se retrouvent sur un pied d’égalité,

Les cours de yoga peuvent permettre à l’entreprise d’améliorer sa marque employeur et d’attirer des profils convoités. Les plus grosses entreprises de la tech US telles que Google ou Facebook mettent à la disposition de leurs collaborateurs des instructeurs de yoga. Mais les PME et les start-up peuvent elles aussi succomber à la tentation.

Mais le yoga ne sert pas que l’entreprise. Il est avant tout au service des salariés. Il aide notamment à :