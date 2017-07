Réforme du travail (Loi Travail) : ce qu'il faut savoir sur le projet

Voulue par Emmanuel Macron, la réforme du travail, suite de la Loi Travail, sera votée par ordonnances cet été. Les négociations entre partenaires sociaux et gouvernement battent leur plein.

10:30 - Emmanuel Macron s’exprime sur la réforme du travail Emmanuel Macron n’a pas prévu d’interview télévisée pour le 14 juillet 2017. En revanche, il a accordé un long entretien à Ouest France et à douze quotidiens allemands du groupe Funke. L’entretien est paru le 13 juillet au matin. Le président de la République s’est notamment exprimé sur la réforme du travail par ordonnances. Il a affirmé que "la réforme du marché du travail sera achevée avant la fin de l’été". Pour Emmanuel Macron, cette réforme "va permettre de donner de la flexibilité à notre économie et une vraie vitalité au dialogue social". Il qualifie cette réforme du droit du travail de pragmatique, tout en insistant sur le fait qu’elle "ne rogne pas sur des droits". 12/07/17 - 18:14 - Manifestations du 12 juillet : les syndicats grands absents Plusieurs manifestations contre la réforme du code du travail sont organisées par La France insoumise le 12 juillet 2017 au soir. Mais les grandes centrales syndicales ne participeront pas aux rassemblements. Actuellement en pleine négociation avec le gouvernement, elles ne souhaitent pas prendre part aux contestations. Jean-Claude Mailly secrétaire général de FO affirme éviter la logique politicienne et miser sur le dialogue : "Nous discutons avec le gouvernement pour modifier le texte. Les députés eux, discutent sur le projet de loi d’habilitation et ont moins d’informations que nous". De son côté, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez avait annoncé la couleur le 10 juillet sur RMC : "Les politiques rêvent souvent de doubler les syndicats en matière sociale. Leur préoccupation principale devrait être d’écouter les syndicats". Toutefois, la CGT a appelé à une journée manifestations le 12 septembre. Journée à laquelle participera Solidaires. 12/07/17 - 16:04 - Des rassemblements contre la réforme du Code du travail prévus le 12 juillet au soir La France insoumise appelle à manifester dans plusieurs villes de France (Toulouse, Lille, Rennes…) ce mercredi 12 juillet 2017. Le mot d’ordre est "non à la casse du code du travail". A Paris, un rassemblement est organisé à 18h30 place de la République. Jean-Luc Mélenchon et plusieurs députés du groupe parlementaire La France insoumise participeront au rassemblement. La France insoumise a promis de s'opposer à la loi d'habilitation visant à réformer le droit du travail par ordonnances dans la rue et dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. 12/07/17 - 15:25 - Selon la CFDT, la réforme du travail ne créera pas d'emplois Dans une interview accordée à Paris Match, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger estime que la loi d’habilitation autorisant le gouvernement à réformer le code du travail par ordonnances ne permettra pas de lutter contre le chômage. Selon lui, les réformes que le gouvernement souhaite faire passer répondent aux revendications du patronat. "Or, à chaque fois que des responsables patronaux se sont livrés à une course à l’échalote pour demander davantage de souplesse, le chômage n’a pas baissé pour autant". 12/07/17 - 15:22 - Ce que les partis politiques pensent de l'article 1 L’article 1 de la loi d’habilitation qui porte sur "la nouvelle articulation de l’accord d’entreprise et de l’accord de branche et l’élargissement sécurisé du champ de négociation collective" a été adopté par l’Assemblée nationale le mardi 11 juillet 2017 au soir. Voici les réactions des principaux groupes politiques. Le groupe REM par la voix du député Aurélien Taché s’est félicité de la mise en place future d’une "démocratie souhaitable partout". Francis Vercamer député du groupe Les Constructifs s’est pour sa part réjoui d’un article "qui va dans le bon sens". Un avis partagé par Gérard Charpion député LR qui approuve le fait de donner plus de libertés aux entreprises. En revanche, le groupe Nouvelle Gauche (le PS et ses alliés) juge la formule trop vague. De son côté, le groupe La France insoumise dénonce un article qui prône le retour du servage en entreprise. Au nom des élus communistes, Pierre Dharéville a déploré un "grave renversement de la philosophie du code du travail". 12/07/17 - 15:20 - L'article 1 de la loi d'habilitation adopté à l'Assemblée nationale Le mardi 11 juillet 2017 en début de soirée, les députés ont adopté l’article 1 du projet de loi d’habilitation de la réforme du travail. 143 députés ont voté pour, 51 contre et 2 se sont abstenus. L’article vise notamment à "reconnaître et attribuer une place centrale à la négociation d’entreprise". Les prochains articles seront votés soit le jeudi 13 juillet soit le lundi 17 juillet. L’article 1 autorise notamment le référendum d’entreprise à l’initiative de l’employeur mais aussi l’extension de l’accord d’entreprise. 11/07/17 - 19:11 - Les députés LFI vent debout contre l’article 1 de la loi d’habilitation L’article 1 du projet de loi habilitant le gouvernement à réformer le droit du travail par ordonnances porte sur la négociation collective. Il était en discussion à l’Assemblée nationale le 11 juillet 2017. Les députés du groupe parlementaire La France insoumise ont fait part de leur opposition à cette partie de la loi. Ainsi, Alexis Corbière député de la Seine-Saint-Denis a déploré la fusion du comité d’entreprise et du CHSCT : "Vous parlez d’une réforme au plus près du terrain. Mais si il y avait une instance qui permettait de dialoguer auprès du terrain, c’était les CHSCT". Il qualifie l’article 1 d’Orwelien puisque "le titre du chapitre est l’inverse de ce qu’il contient". De son côté, François Ruffin, député de la Somme a estimé que la fusion des instances représentatives du personnel était : "une condamnation pour les salariés à se taire sur leurs conditions de travail". 11/07/17 - 16:20 - Selon deux experts, la réforme du travail serait un danger pour la santé et la sécurité au travail Annabelle Chassagnieux et Nicolas Bouhdjar, co-présidents de l’association des experts agréés et intervenants auprès de CHSCT ont publié une tribune le 11 juillet 2017 dans le journal Le Monde. Selon eux, la réforme du code du travail par ordonnances fait planer une menace sur la santé et la sécurité des travailleurs. Ils estiment que les accords d’entreprises comportent le piège suivant : "prendre le risque d’exposer les salariés à de plus grands dangers, que certains pourraient accepter par peur du chômage, par faute d’information et de soutien légal". 11/07/17 - 16:15 - Un député communiste s’en prend au référendum d’entreprise Le débat sur la réforme du travail se poursuit à l’Assemblée nationale le 11 juillet 2017. Hubert Wulfranc député communiste a profité de cette occasion pour critiquer la possible mise en place d’un référendum d’entreprise à l’initiative de l’employeur. Pour l’élu de Seine Maritime : "La manœuvre est évidente. Il s’agit de court-circuiter les organisations syndicales, souvent soucieuses de défendre les salariés de manière rigoureuse. Or le recours au référendum d’entreprise sera utilisé comme un outil de contournement syndical. Personne ne peut penser que l’entreprise est un lieu de débat serein et neutre. Des rapports de force sont à l’œuvre, ce que nous appelons la lutte de classe. Le référendum permettra au patronat d’isoler les salariés et d’empêcher la réflexion collective". 11/07/17 - 14:20 - Gilbert Collard dénonce l’apathie des députés Lors de sa prise de parole le 10 juillet 2017 à l’Assemblée nationale, le député FN du Gard Gilbert Collard a vivement critiqué le recours aux ordonnances pour réformer le code du travail. Dans son intervention, il a qualifié les députés de la majorité de pitres : "Vous êtes de pauvres spectateurs d’une démocratie qui est morte. Vous avez décidé de déléguer les pouvoirs que de braves gens vous ont confiés en votant pour vous. Ce qui m’amuse, c’est ce que vous allez vivre sur le terrain car vous ne serez pas toujours majoritaires dans ce pays. Vous avez à défendre le monde du travail, les PME, les TPE". 11/07/17 - 12:32 - Les Français favorables à une réforme du travail, mais pas par ordonnances Dans un tweet posté le 11 juillet 2017, Adélaïde Zulfikarpasic directrice du département Opinion de l’institut de sondage BVA dévoile le principal résultat d’une étude sur la réforme du travail réalisée pour La Tribune. Les Français sont à 63% en faveur d’une réforme du Code du travail. Cependant, ils sont une majorité (59%) à désapprouver le recours aux ordonnances pour faire passer ces changements. 11/07/17 - 12:28 - Le Front national contre la réforme du travail Bien que trop peu nombreux pour constituer un groupe parlementaire, les députés FN ont tout de même pris la parole pour condamner la réforme du travail par ordonnances le 10 juillet 2017. Pour Marine Le Pen, député du Pas-de-Calais : "on ne constate aucune avancée pour les TPE et les PME. Le texte ne s’adresse qu’aux grands groupes". Selon elle, la réforme prépare de futurs salariés jetables. Un avis partagé par Ludovic Pajot, député FN du Pas-de-Calais et benjamin de l’Assemblée nationale : "Il est certain que les TPE et les PME ne pourront pas profiter des souplesses nouvelles".

Elu à présidence de la République le 7 mai 2017, Emmanuel Macron souhaite aller plus loin que la Loi Travail et effectuer une vaste réforme du code du travail. Il compte procéder à une réforme par voie d'ordonnance dès cet été afin de faire adopter une Loi Travail 2. L'entrée en vigueur de cette nouvelle loi est espérée pour l'automne 2017. Emmanuel Macron et son gouvernement ont prévu dans un premier temps rencontrer les représentants des organisations patronales et syndicales. En effet, la loi Larcher de 2007 relative à la modernisation du dialogue social, impose une phase de consultation avec les partenaires sociaux. Les premières rencontres ont commencé le 23 mai 2017. Les partenaires sociaux ont été reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée. Une seconde phase est lancée depuis le lundi 29 mai au matin. Elle est menée par Edouard Philippe et Muriel Pénicaud. La fin des négociations est prévue pour le 21 juillet. La méthode utilisée par Emmanuel Macron divise les Français. Selon un sondage publié par l'institut Odoxa le 24 mai, 64% des Français préfèrent le dialogue social aux ordonnances pour réformer le code du travail. Sur le principe de la réforme elle même, les Français sont partagés : 51% contre, 48% pour.

Plusieurs mesures sont au cœur de cette Loi Travail 2. Elles sont détaillées dans le projet de loi d'habilitation intitulé "Projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social". Ce projet de loi a officiellement été présenté le 28 juin 2017 en conseil des ministres. Quelques heures plus tard, Muriel Pénicaud l'avait détaillé dans une conférence de presse. Le projet de loi comporte 9 articles. Voici les principaux points à connaître :

La loi Travail a pour objectif d'instaurer une flexisécurité à la française. Son but est d'assouplir le code du travail pour permettre aux entreprises d'embaucher et de faire face à la conjoncture économique de manière plus agile. Pour cela la Loi Travail a instauré plusieurs dispositions : facilitation du licenciement économique, début d'inversion de la hiérarchie des normes au profit du dialogue social, référendum d'entreprise…

Dans le même temps, des droits supplémentaires sont donnés aux salariés ou aux personnes en recherche d'emploi: droit à la déconnexion, compte personnel d'activité (CPA), congés payés facilités, extension de la Garantie Jeunes…

Enfin, la Loi Travail ne touche pas à deux totems du code du travail. La durée légale du travail reste de 35 heures. Les salariés ne peuvent recevoir un salaire en dessous du Smic.

Le contenu intégral de la Loi Travail est téléchargeable sur Légifrance depuis le 8 août 2016. Son contenu est très complexe et la lecture de la loi peut-être difficile pour le grand public. Le dossier Loi Travail du JDN a pour but de résumer les principaux points qui touchent les salariés et les entrepreneurs.

La Loi Travail prévoit de simplifier le licenciement économique. Pour cela, elle définit les critères qui pourront autoriser les entreprises à avoir recours à ce type de licenciement. Il s'agit de la baisse des commandes et de la baisse du chiffre d'affaires. Concrètement, l'application de ces critères dépend de la taille de l'entreprise. Ces mesures sont entrées en vigueur le 1er décembre 2016 :

Entreprises de moins de 11 salariés : Un trimestre de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

Entreprises entre 11 et 49 salariés : Deux trimestres de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

Entreprises de 50 à 299 salariés : Trois trimestres de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

Entreprises de 300 salariés ou plus : Quatre trimestres de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

L'article 2 de la Loi Travail fait partie des points les plus critiqués du projet de loi. Il prévoit qu'un accord d'entreprise puisse remplacer les dispositions d'un accord de branche, même si l'accord d'entreprise est moins favorable aux salariés. Les opposants à la loi dénoncent une inversion de la hiérarchie des normes et un immense recul social.

Cet article a finalement été adopté et publié au Journal Officiel. Toutefois, il ne correspond pas à l'article 2 mais à l'article 8.

L'employeur et les syndicats peuvent par accord d'entreprise, modifier la durée du travail (sur une période limitée dans le temps), le mode de rémunération des heures supplémentaires, le nombre de jours de RTT… En cas d'accord, ces changements s'imposent dans le contrat de travail du salarié. Refuser les modifications pourra être un motif de licenciement économique. Attention, ces accords ne peuvent se mettre en place que dans les entreprises où existent des représentants syndicaux. Le gouvernement s'est inspiré de l'Allemagne où cette mesure a permis d'augmenter la compétitivité et de sauver des nombreux emplois dans le secteur industriel.

La loi est on ne peut plus claire. La durée légale du travail est toujours de 35 heures. Malgré les demandes d'une partie de l'opposition, le gouvernement n'est pas revenu sur la loi Aubry. Toutefois, quelques changements sont à prévoir. Pour le moment, il est possible de travailler 44 heures par semaine sur 12 semaines suite à un accord de branche ou un décret. Avec la loi El Khomri, un simple accord d'entreprise permet de travailler 46 heures sur 12 semaines. En revanche, l'idée d'augmenter la durée légale du travail des apprentis n'est pas mentionnée dans la loi (elle se trouvait pourtant dans le premier avant-projet de loi présenté en mars 2016).

Autre point, en cas de circonstances exceptionnelles propres à l'entreprise, il est possible de porter la durée de travail hebdomadaire à 60 heures contre 48 heures actuellement. En revanche, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'inspection du travail en plus de l'accord d'entreprise. Soulignons que la loi ne définit pas la notion de circonstances exceptionnelles. Notons que le projet de Loi Travail 2 ne prévoit pas non plus le retrait des 35 heures qui restent la durée de référence.

Les majorations restent les mêmes c'est-à-dire 25% pour les huit premières heures 50% pour les suivantes. Mais cette hausse peut être limitée à 10% suite à un accord entre la direction et les représentants syndicaux. Mais pour cela, aucun accord de branche ne doit s'y opposer.

Le texte prévoit une première dans le droit du Travail : la mise en place de référendums dans les entreprises. Ces derniers sont initiés par des syndicats représentants moins de 30% des salariés. Pour qu'il soit validé, le référendum doit être approuvé par plus de 50% des suffrages exprimés par les salariés. Les syndicats majoritaires ne peuvent pas s'opposer au résultat.

Pour le gouvernement, la mise en place du compte personnel d'activité(CPA) est la grande réforme sociale du quinquennat. La Loi Travail souligne que ce compte regroupe le compte personnel de formation (CPF), le compte pénibilité ainsi qu'un nouveau compte qui fait son apparition : le compte d'engagement citoyen (CEC) qui valorise les activités bénévoles.

C'est une première dans le droit Français : la Loi Travail reconnaît un droit à la déconnexion. Elle dispose que les entreprises doivent mettre en place des mesures visant à assurer le respect des congés payés et du temps de repos. Ces mesures sont négociées directement dans l'entreprise entre les représentants du personnel, les représentants syndicaux et la direction. Toutefois, le législateur ne prévoit aucune sanction à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas cette obligation.

Pour des raisons écologiques et dans un but de simplification, la loi autorise les employeurs à remettre à leurs salariés un bulletin de paie électronique. Mais le salarié est en droit de s'y opposer. Pour le moment, l'employeur doit adresser au salarié une demande pour avoir recours à ce type de bulletin de paie.

La loi autorise les entreprises à inscrire dans les règlements intérieurs des "dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés".

Une visite médicale d'embauche a longtemps été systématique lors du recrutement d'un salarié. Avec la loi El Khomri, ce n'est plus une obligation exceptée pour des postes à risques. Les autres salariés passeraient une visite d'information et de prévention dispensée par un professionnel de la santé qui ne serait pas forcément médecin (il peut d'agir d'un infirmier). Pour de nombreux médecins, il s'agit d'un coup très dur porté à la médecine du travail.

Les contrats saisonniers sont pour le moment moins protégés que les CDD traditionnels. Un élément que la Loi Travail compte changer progressivement. Désormais, les entreprises qui emploient des travailleurs saisonniers sont dans l'obligation de "négocier d'une saison sur l'autre la reconduction des contrats à caractère saisonnier et de prendre en compte l'ancienneté des salariés" (ainsi les saisonniers pourront obtenir une prime d'ancienneté). Cette mesure est en vigueur depuis l'été 2017.

L'extension de la Garantie Jeunes fait partie du volet social de la loi. Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Ce dispositif à l'origine expérimental vise à aider les 18-25 ans en situation de chômage ou de décrochage scolaire. Ce sont les missions locales qui conduisent au quotidien ce dispositif.

Pour le moment, le congé pour événement familial d'un salarié en cas de décès d'un enfant est de deux jours. Il estporté à cinq jours depuis un décret d'application entré en vigueur le 1er janvier 2017. Concernant la mort d'un frère, d'une sœur, d'un parent ou d'un beau parent, le congé pour événement familial passera de un à deux jours. Ces dispositions s'imposeront aux conventions collectives qui pourront toutefois accorder des jours supplémentaires (certaines le font déjà).