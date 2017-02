The Mooc Agency et Talentpeople lancent une plateforme de Mooc de recrutement

Aider les entreprises à trouver la perle rare grâce à un site recensant une vingtaine de Mooc. Tel est le pari de Skilero, qui sera opérationnel en mars.

Les Mooc peuvent aider à trouver le salarié idéal, c'est la conviction de The Mooc Agency. Pour preuve, le concepteur de Mooc s'associe dans une joint-venture avec TalentPeople, filiale du groupe Ergalis, spécialiste français des solutions d'externalisation des processus RH et recrutement, pour lancer Skilero, une plateforme de Mooc de recrutement. Coût du projet : 1,2 million d'euros, dont 500 000 apportés par le fonds social Le Comptoir de l'innovation à the Mooc Agency, le reste par TalentPeople.

"Le but de Skilero est simple, être le rendez-vous des entreprises qui effectuent 50 recrutements par an en moyenne sur des métiers en tension", explique Paul Farnet, fondateur et directeur de The Mooc Agency. D'ici le mois de mars, la plateforme hébergera une vingtaine de Mooc sur des métiers qui peinent à trouver la perle rare. "Nous comptons concentrer nos efforts sur plusieurs secteurs : le digital et le service à la personne, mais aussi la maintenance. Les 1,2 million d'euros investis ont principalement servi à la création de formations sur ces secteurs d'activité", complète Paul Farnet.

La plateforme compte rapidement être bénéficiaire grâce au business model suivant : les apprenants ne paient rien et ont un accès illimité aux formations et aux certificats. Les entreprises, de leur côté, achètent les bases des candidats ayant terminé un Mooc afin de les contacter directement pour leur offrir une formation interne pouvant déboucher sur un CDI. Le prix moyen de l'achat de la base de données listant les personnes certifiées d'un Mooc sera d'environ 300 euros.

Les deux "formations stars" de The Mooc Agency "Sur les rails de l'emploi" et "101 recettes de base de la cuisine", conçues respectivement pour Eurotunnel et l'Afpa et récompensées lors de la cérémonie Mooc of the Year, seront également présentes sur la plateforme.

