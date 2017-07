Qui parle de e-RH en France ?

En matière de e-RH, certains sujets et entreprises sont davantage mis en avant que d'autres révèle une étude sémantique réalisée par Proxem.

Big data, Mooc, recrutement programmatique… Les ressources humaines sont en pleine ébullition depuis deux ans comme en témoignent les levées de fonds de plus en plus nombreuses dans le secteur. Mais qui traite de la e-RH en France ? Qui sont les acteurs les plus cités et quelles sont les innovations les plus mises en avant ? Voici les questions auxquelles a souhaité répondre une étude menée par l'éditeur de logiciels d'analyse sémantique Proxem. Ce dernier a filtré et analysé tous les sujets portant sur l'innovation RH en France. Toutes les occurrences liées à ce sujet et présentes sur le web français depuis un an ont été passées au peigne fin. En est sortie l'étude "Innovation RH". Le JDN en a analysé les principaux résultats.

Les grosses entreprises particulièrement citées

Pour le grand public, le lien entre innovation et start-up est particulièrement fort. Pourtant, en matière d'innovation RH, l'étude Proxem ne laisse planer aucun doute : les grands groupes sont particulièrement mis en avant. Ainsi, 33,21% des entreprises citées en matière d'innovation RH sont des grands groupes, notamment dans le secteur de la banque, de l'assurance et de l'industrie. Ce sont leurs politiques en matière de recrutement qui font le plus parler d'elles. Pour Yves Grandmontagne, ancien DRH de Pfizer France, de Microsoft France et désormais associé du cabinet de conseil Nextmodernity, cette situation est liée à deux facteurs : "Les grosses entreprises sont certes des mastodontes, mais elles ont les moyens de mettre en place de grosses innovations techniques. De plus, elles ont une forte puissance de frappe pour communiquer". Elles devancent donc nettement les start-up (7,92%).

Les cabinets de conseil comme Capgemini, Deloitte, Accenture, Sopra Steria sont cités dans 18,5% des articles portant sur l'innovation en RH, notamment grâce à leurs études sectorielles et thématiques. Point surprenant, les jobboards et les entreprises d'intérim sont très peu citées (moins de 7% des exemples) alors qu'elles font depuis deux ans preuve d'une vraie volonté de digitalisation.

Les banques et les assurances sont souvent citées en matière d'innovation RH. © Proxem

Recrutement et formation en pôle position

Selon l'étude Proxem, deux sujets sont principalement traités en matière d'innovation RH : recrutement et formation. 52,26% des documents analysés par l'étude traitent du recrutement au sens large (sourcing, gestion des talents, marque employeur...). 51,7% du corpus porte sur la formation et le développement des individus (e-learning, formation continue, Mooc). Observons que les secteurs de l'administration des RH et de la SIRH sont bien plus confidentiels (16,3% et 10,17%). L'addition des pourcentages de l'infographie ci-dessous est bien supérieure à 100%. De fait, la plupart des articles analysés par Proxem portent sur plusieurs thématiques liées à l'innovation RH.

Recrutement, acquisition, formation sont les thématiques les plus abordées. © Proxem

Les blogueurs avant les journalistes ?

Sur le web, une multitude d'acteurs évoque la question de la digitalisation des ressources humaines. Mais pour le moment, les grands médias généralistes ne sont pas en pole position sur le sujet. La première place est occupée par des blogueurs professionnels tels que Frédéric Mischler, François Geuze, Thomas Vilcot ou encore le docteur en Mooc Matthieu Cisel qui sont prolifiques et en pointe en matière de digitalisation des ressources humaines. Cette dizaine de blogueurs influents occupe à elle seule 19,3% de l'espace web dédié à l'innovation RH.

Les sites d'actualité généraliste ou d'actualité économique se placent en seconde position avec 15,2% des sujets consacrés à l'innovation RH. Parmi ces acteurs, la presse économique (JDN, Challenge, Les Echos, L'Opinion…) est majoritaire, loin devant la presse généraliste.

Les blogueurs de e-RH sont particulièrement influents. © Proxem

Les sites d'Actu RH tels que Actuel RH, RH Info, My RH Community pèsent quant à eux 12,9% du corpus total. Ils se hissent sur la troisième place du podium. Notons que les sites consacrés à l'actu IT (itspresso, zdnet, lemagit) traitent 10,6% des sujets liés au progrès technique dans les RH.

Selon l'étude sémantique de Proxem, les écoles et les universités se placent en cinquième position du classement. Mais pour Eglantine Schmitt, auteur de l'étude, "les écoles et les universités sont les acteurs les plus actifs sur les sujets de formation".

