Infographie : les pays qui passent le plus de temps sur Internet

Qui des Brésiliens ou des Japonais passent le plus temps à surfer sur leur ordinateur ? Et sur mobile ? La réponse avec cette infographie compilée par notre partenaire Statista.

Le temps moyen journalier passé sur Internet ne cesse d'augmenter dans le monde. Dans certains pays, il dépasse même celui consacré à la TV. Si l'ordinateur reste roi, le mobile s'impose de plus en plus dans les usages, notamment dans certains pays en voie de développement. Les pays qui consacrent le plus de temps à Internet sont le Brésil et l'Afrique du Sud avec près de 5 heures par jour, selon cette infographie réalisée par notre partenaire Statista après compilation des chiffres de Hootsuite.

Temps passé à surfer sur Internet depuis un ordinateur fixe et un smartphone, par pays. © Statista

Viennent ensuite le Mexique (4h47) et l'Inde (4h37). Avec un temps moyen de 3h40, la France se situe dans la deuxième partie de cette sélection. On note par ailleurs qu'en Chine le temps passé à surfer sur Internet depuis un ordinateur (3h17) est quasiment égal à celui passé depuis un smartphone (3h04).

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

