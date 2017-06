Julien Brault (Endemol Shine) Julien Brault (EndemolShine) sera en direct sur #Media, mercredi à 12h30

Le directeur de la stratégie, du digital et de la diversification de la société de production de télévision sera le prochain invité de l'émission organisée avec CB News.

Julien Brault, le directeur de la diversification et du digital d'EndemolShine France, sera le prochain invité de l'émission #Media organisée avec CB News. Dans cette émission dédiée au monde des médias et d'Internet, il viendra faire le point sur les derniers développement digitaux du groupe. Julien Brault supervise trois activités : la direction commerciale (opérations de brand content et ventes de licences et produits dérivés), la direction des contenus (gestion des talents digitaux) et la direction des productions digitales.

Endemol et Shine avaient fusionné au niveau mondial en 2014 pour former un géant de la production, avec environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En France, la fusion n'est effective que depuis mars 2017. Le groupe gère les droits de programmes comme Secret Story, Money Drop, Les douze coups de Midi, Miss France, The Voice ou encore Super Nanny.