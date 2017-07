Le vin le plus cher du monde

Voici le classement 2017 des vins les plus chers du monde. Le podium est constitué de deux grands crus français, dont les bouteilles peuvent coûter jusqu'à... 71 000 euros.

Le vin le plus cher au monde est une bouteille du domaine de la Romanée-Conti. Il s'agit d'un Romanée Conti Grand Cru, produit à partir de Pinot noir. En toute logique il s'arroge aussi le titre de vin de Bourgogne le plus cher et de vin rouge le plus cher du monde. Au 1er juillet 2017, il se négocie en moyenne à 15 104 dollars, soit 12 877 euros. Mais certains vendeurs affichent des prix encore plus élevés. On peut le payer jusqu'à 83 628 dollars (71 300 euros).

Les vins les plus chers du monde Rang Nom Région Pays Prix moyen (dollars) Prix maximum (dollars) 1 Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti Grand Cru Côte de Nuits France 15 104 83 628 2 Egon Muller-Scharzhof Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese Moselle Allemagne 9 062 17 089 3 Domaine Leroy Musigny Grand Cru Côte de Nuits France 7 271 22 621 4 Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru Côte de Beaune France 6 851 17 299 5 Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru Côte de Beaune France 6 113 17 847 6 Domaine de la Romanée-Conti Montrachet Grand Cru Côte de Beaune France 5 250 15 565 7 Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese Moselle Allemagne 4 880 8 544 8 Domaine Leroy Chambertin Grand Cru Côte de Nuits France 4 009 22 621 9 Leroy Domaine d'Auvenay Mazis-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France Côte de Nuits France 3 917 7 520 10 Domaine Leroy Richebourg Grand Cru Côte de Nuits France 3 490 8 892 11 Domaine de la Romanée-Conti La Tache Grand Cru Monopole Côte de Nuits France 3 359 17 596 12 Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru Côte de Beaune France 3 183 8 640 13 Domaine du Comte Liger-Belair La Romanée Grand Cru Côte de Nuits France 3 170 6 144 14 Screaming Eagle Cabernet Sauvignon Napa Valley Etats-Unis 3 046 11 644 15 Egon Muller-Scharzhof Scharzhofberger Riesling Beerenauslese Moselle Allemagne 2 948 5 084 16 Taylor Fladgate Scion Vintage Port Portugal 2 844 8 015 17 Petrus Pomerol France 2 844 4 627 18 Domaine Faiveley Musigny Grand Cru Côte de Nuits France 2 810 37 624 19 Staatsweingut Kloster Eberbach Erbacher Steinberger Riesling Trockenbeerenauslese Rheingau Allemagne 2 805 8 270 20 Le Pin Pomerol France 2 705 7 940

Est-ce à dire que ce breuvage est le meilleur vin du monde ? Qu'est-ce qui justifie que le prix d'une bouteille de vin soit aussi élevé ? D'abord, "un patrimoine génétique incomparable dont la finesse et la diversité conditionnent la pureté d'expression des vins produits", peut-on le lire sur le site Internet du domaine. Sans compter la richesse de l'histoire de la Romanée-Conti. Celle-ci remonte au 10e siècle, lorsqu'a été fondé le prieuré de Saint-Vivant, auquel le futur vignoble de la Romanée-Conti sera vendu deux cents ans plus tard. Une histoire ancienne, donc, et étroitement liée à celle de la France : la Romanée-Conti fût en effet confisquée au dernier Conti à laquelle elle eût appartenu au moment de la Révolution française. Au total, le domaine de la Romanée-Conti place 4 de ses grands crus au top 20 des vins les plus chers au monde : Montrachet (6e) et La Tâche (11e) et bien sûr Romanée-Conti.

Le deuxième vin le plus cher du monde est un vin allemand. Il s'agit d'une bouteille de Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, d'Egon Muller. Elle se vend en moyenne 9 062 dollars (7 726 euros). Il s'agit d'un vin blanc, produit, comme son nom l'indique, à base de Riesling. Le Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese est donc le vin blanc le plus cher du monde. Il n'est pas le seul représentant de l'outre-Rhin au classement des vins les plus cher du monde. Quatre autres vins allemands sont présents. Tous sont des Riesling.

Autres pays représentés au palmarès des 20 bouteilles de vin les plus chères de la planète : les Etats-Unis, avec un Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, un vin de la Napa Valley, et le Portugal, avec le Taylor Fladgate Scion Vintage Port. Sur les 20 vins les plus chers du monde, 12 sont des vins de Bourgogne. Pétrus, le premier vin bordelais du classement, n'arrive que 17e. S'il est plutôt bas dans le classement, il se vend tout de même jusqu'à 4 627 dollars (3 945 euros).

Méthodologie

Liste issue du site Wine-searcher, à partir d'une base de données de plus de 7 millions d'offres. Classement à partir du prix moyen d'une bouteille standard (75 cl), tous millésimes disponibles.