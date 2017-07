La maison la plus chère du monde

La demeure la plus chère jamais vendue à ce jour offre 5 000 mètres carrés habitables et se situe sur un terrain de 23 hectares.

Cocorico ! La demeure privée la plus chère au monde jamais vendue se situe en France, à Louveciennes, dans les Yvelines, à une vingtaine de kilomètres seulement de Paris. Il ne s'agit pas d'une maison à proprement parler mais plutôt d'un véritable château – 5 000 mètres carrés habitables, excusez du peu – qui se veut un petit Versailles.

Baptisée "Château Louis XIV", dont la construction s'est terminée fin 2011, la bâtisse aurait trouvé preneur fin 2015 pour la somme de 275 millions d'euros. Soit 55 000 euros le mètre carré. C'est la plus grosse transaction immobilière jamais réalisée et c'est le réseau Christie's International Real Estate qui s'en est occupée. Le nouveau châtelain est un particulier venu du Moyen-Orient mais aucune autre information n'a fuité sur son identité.

Demeure la plus chère du monde vendue à ce jour, le Château Louis XIV se situe sur la commune de Louvenciennes, dans les Yvelines. © Bing Maps

L'imposante demeure cohabite avec des statues faites de marbre, une fontaine dorée à la feuille d'or ou encore un labyrinthe végétal sur un parc boisé de 23 hectares. Côté fastes, rassurez-vous, l'intérieur n'est pas en reste. "Moulures dorées à la feuille, marqueteries de marbres, tables sculptées dans la pierre, soieries, fresques peinte à la main, délicates ferronnerie d'art", énumère sur son site le promoteur Cogemad. Ce dernier insiste : le bâtiment et ses jardins satisfont aux "normes françaises des Monuments Historiques".

Tout y est pour recréer l'ambiance qu'a connue en son temps le Roi Soleil. Le confort moderne en plus ! Salle de cinéma, de squash ou encore aquarium gigantesque font partie des équipements disponibles dans la propriété. Sans compter les éléments de technologie domotique de pointe dont elle est bardée, bien entendu.

La deuxième maison la plus chère du monde se situe de l'autre côté de l'Atlantique, à Los Angeles, en Californie. Il s'agit d'une propriété de 3 500 mètres carrés, avec héliport, piscine à débordement de 25 mètres ou encore salle de cinéma. Elle a été mise sur le marché en janvier 2017 au prix de 250 millions de dollars. Un prix élevé, certes, mais ce complexe, baptisé "The Billionaire" par son propriétaire, qui n'est autre que le promoteur américain Bruce Makowsky, a été mis en vente meublé, avec, à l'intérieur, l'équivalent de 10 millions de dollars d'œuvres d'art et des voitures de collection.